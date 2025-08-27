Negocios

Facturación 4.4: Algunos comercios exigen un dato que la ley no pide todavía. ¿De qué se trata y qué puede hacer el consumidor?

Comprobante electrónico 4.4 deberá de implementarse de manera obligatoria a partir del 1.° de septiembre

Por Brandon Flores

La llegada de la versión 4.4 en la facturación electrónica ha generado una serie de dudas y malas interpretaciones, especialmente entre comerciantes y consumidores. Lo que a primera vista parece un simple cambio de formato, es en realidad un ajuste con distintos niveles de obligatoriedad.








