Hacienda dará prórroga para nueva factura electrónica, pero solo a casos justificados

Le contamos cuáles pasos debe seguir para solicitar la prórroga

Por Mathew Chaves

La entrada en vigor de la versión 4.4 para los sistemas de emisión de comprobantes electrónicos en Costa Rica está programada para el 1 de setiembre de 2025. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda anunció una prórroga en la implementación para casos excepcionales que puedan presentar justificaciones válidas.








