Negocios

Gerente general de El Rey en entrevista con “El Financiero”: “La gente quiere solucionar sus necesidades de consumo en un solo almacén”

Para conocer más detalles sobre la operación del negocio, conversamos con Róger Serracín Varela, gerente general de Almacenes El Rey

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Almacenes El Rey se ha consolidado como uno de los formatos de tienda por departamentos más reconocidos de Costa Rica, con casi 30 años de presencia continua en el mercado. Hoy suma 18 puntos de venta distribuidos en distintas regiones del país y se prepara para inaugurar su tienda número 19, lo que refuerza su posición como una marca cercana al consumidor masivo, con foco en precios competitivos y un surtido pensado para el hogar, la familia y las celebraciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
El Reyalmacenesventasdetallefiestas
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.