Gerente general de El Rey en entrevista con “El Financiero”: “La gente quiere solucionar sus necesidades de consumo en un solo almacén”

Almacenes El Rey se ha consolidado como uno de los formatos de tienda por departamentos más reconocidos de Costa Rica, con casi 30 años de presencia continua en el mercado. Hoy suma 18 puntos de venta distribuidos en distintas regiones del país y se prepara para inaugurar su tienda número 19, lo que refuerza su posición como una marca cercana al consumidor masivo, con foco en precios competitivos y un surtido pensado para el hogar, la familia y las celebraciones.

La nueva tienda en Guadalupe será una megatienda de 20.600 metros cuadrados de construcción total, ubicada en una zona de alto dinamismo comercial y tráfico sobre una ruta clave del cantón de Goicoechea. Este proyecto no solo se convertirá en el local más grande de la cadena, sino que también implicará una inversión importante en experiencia de compra: espacios amplios, mejor distribución, parqueo cómodo y un surtido de gran escala, además de la generación de alrededor de 100 empleos directos en la zona.

Para conocer más detalles sobre la operación del negocio, conversamos con Róger Serracín Varela, Gerente General de Almacenes El Rey.

¿Cómo definen ustedes a Almacenes El Rey tras casi tres décadas en el mercado costarricense?

Almacenes El Rey es una empresa de capital 100% costarricense con una trayectoria sólida de casi 30 años. Hoy nos definimos como una marca que ha logrado un crecimiento sostenido, lo que nos permite tener una presencia robusta en todo el país con 18 tiendas abiertas y una más en camino. Nuestra esencia es ser un lugar diseñado para toda la familia, donde la propuesta de valor se basa en ofrecer una amplísima variedad de productos y novedades constantes a precios muy competitivos, garantizando siempre una experiencia de compra cercana y accesible.

Sobre sus orígenes, ¿cómo recuerdan el inicio de este proyecto familiar?

Todo nació en 1997, por lo que ya acumulamos unos 28 años de historia. Inició como un emprendimiento familiar pequeño, con una sola tienda en el centro de Alajuela. Desde aquel primer local, el propósito estaba muy claro: queríamos ofrecer una variedad de productos útiles para el hogar y la familia a precios que fueran realmente accesibles. Ese espíritu de servicio es el que ha guiado nuestra expansión hasta convertirnos en lo que somos hoy.

Con tantas categorías disponibles, desde juguetes hasta mascotas, ¿cuáles son las que dictan el ritmo del negocio actualmente?

Sin duda, nuestras categorías más fuertes son las que tienen que ver con las celebraciones, los productos comestibles y los artículos para fiestas; esos son los pilares históricos. También las áreas de librería y hogar son fundamentales. Sin embargo, el concepto de El Rey es la variedad total, por lo que vemos un crecimiento muy dinámico en departamentos como mascotas, electrodomésticos y jardinería. Los clientes nos buscan porque saben que, independientemente de la familia de productos, aquí encontrarán opciones.

Roger Serracín Varela, Gerente General de Almacenes El Rey. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Manejar tal cantidad de departamentos debe ser un desafío operativo enorme. ¿Cómo gestionan la logística de inventario?

El reto logístico es, precisamente, mantener ese catálogo tan vasto siempre surtido y con una rotación adecuada. Debemos asegurar que haya disponibilidad y cantidad suficiente de cada artículo en todos nuestros puntos de venta a nivel nacional. Además, nos enfrentamos al reto de la exhibición: nuestra variedad es tan amplia que debemos ser muy creativos para mostrar los productos de manera que el cliente tenga una buena experiencia, considerando que la capacidad física de los estantes es finita.

¿Qué cambios han identificado en los hábitos de consumo de los costarricenses después de la pandemia?

Notamos que el consumidor ahora prepara mucho más su “misión de compra”. A través de plataformas digitales, revisan de antemano dónde pueden encontrar lo que necesitan para valorar su tiempo y evitar desplazamientos innecesarios por el tráfico. Existe un comportamiento muy fuerte orientado a buscar “todo en un mismo lugar”. La gente quiere solucionar sus necesidades de consumo en un solo almacén que le facilite la vida cotidiana, y ahí es donde nuestra oferta de variedad se vuelve una ventaja competitiva.

Hablando de expansión, están por inaugurar un nuevo local en Guadalupe. ¿Qué características tendrá esta apertura y qué representa para la empresa?

La apertura en Guadalupe es un hito sumamente importante para nosotros, pues representa la consolidación de nuestra visión de ser el almacén favorito de los costarricenses. Será un local bajo nuestros formatos más modernos y amplios, con dimensiones de entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados (solo la tienda en sí), diseñados para ofrecer un surtido estandarizado y de gran escala. Aunque por política no revelamos los montos de inversión, este proyecto es un reflejo del compromiso de todo nuestro equipo y esperamos que esté operando a finales de este mismo año.

Al abrir un nuevo local como el de Guadalupe, ¿qué factores inclinan la balanza para elegir una ubicación específica?

Valoramos principalmente la zona y la cercanía estratégica con nuestros clientes. Buscamos estar donde ellos viven o transitan. En zonas fuera de la Gran Área Metropolitana, como Liberia, San Carlos o Pérez Zeledón, nos atraen los puntos con alto crecimiento residencial y flujo de personas. En estos lugares nuestro objetivo es seguir posicionando la marca y ofrecer los productos que ya sabemos que la gente de esas comunidades busca con frecuencia.

Considerando la complejidad de estas aperturas, ¿cuánto tiempo transcurre normalmente desde que seleccionan una zona hasta que el almacén abre sus puertas? Es un proceso que requiere una planificación muy rigurosa. Entre la búsqueda del terreno ideal, las negociaciones, la obtención de permisos municipales y la etapa de construcción, una apertura puede tardar aproximadamente tres años en materializarse. Por esta razón, nuestras decisiones de expansión se toman con mucha anticipación para asegurar que el crecimiento sea ordenado.

En un mercado con tantos formatos similares, ¿cuál es el verdadero diferenciador de El Rey?

Lo que nos diferencia es el servicio al cliente y la capacidad de ofrecer novedad constante a buen precio en un ambiente familiar. Al ser una empresa de capital nacional en expansión, nos enfocamos en que el cliente no solo venga por una necesidad, sino que descubra algo nuevo en cada visita. Hemos notado que en nuestras tiendas más nuevas y cómodas, con pasillos más amplios, el ticket de compra tiende a aumentar porque la experiencia de compra invita a explorar más allá de la lista original.

¿Cómo visualizan los retos de crecimiento para el próximo quinquenio?

Nuestro plan sigue siendo crecer de manera responsable y sostenible. Uno de los mayores desafíos es encontrar terrenos adecuados, ya que no abundan las propiedades con el tamaño necesario en zonas de alta concentración poblacional y a precios que se ajusten a nuestro plan de inversión. Además, un proyecto desde que se busca el terreno hasta que se abre puede tardar tres años debido a permisos y construcción, lo que nos obliga a planificar con mucha anticipación. Seguiremos fortaleciendo el e-commerce, las ventas corporativas y, por supuesto, nuestra fuerza laboral de más de 1.300 colaboradores, manteniendo siempre el enfoque en dar oportunidades de primer empleo a los jóvenes.

Vistazo de la construcción del nuevo Almacén El Rey, en Guadalupe. (Jose Cordero/José Cordero)

