Great Place to Work 2026: conozca las 5 empresas que subieron de posición en Costa Rica

Great Place to Work publicó los resultados de su evaluación de clima laboral en Costa Rica. Este documento detalla las posiciones de las empresas tras recolectar encuestas durante el año 2025 para configurar la edición del año 2026.

Participar dentro de este registro exige el cumplimiento de condiciones financieras para las organizaciones interesadas. Cada compañía asume el pago de una tarifa para medir su entorno de oficina mediante una auditoría externa.

“El acceso a la metodología, la plataforma tecnológica Emprising y la auditoría de datos conlleva una inversión financiera por parte de la organización solicitante”, según detalla la documentación de Great Place to Work. Pagar esta cuota no asegura un espacio dentro de la publicación.

Ingresar a la lista requiere aprobar el instrumento Trust Index con un mínimo de 65% de respuestas favorables por parte de la planilla. Este requisito numérico evalúa la experiencia de las personas mediante 60 afirmaciones estandarizadas.

El cuestionario Trust Index es confidencial para que el personal responda con libertad y sin temor a sufrir represalias de sus jefaturas; las respuestas viajan directamente a los servidores de la firma auditora para garantizar el secreto estadístico.

Reprobar la medición impide la entrega de la certificación a la empresa evaluada. La firma mantiene en estricta confidencialidad la identidad de aquellas marcas que asumen la factura pero no superan la nota de corte.

Comparar las estadísticas actuales con la edición previa expone variaciones numéricas en los lugares de la tabla. Cinco empresas escalaron peldaños tras someter sus políticas de recursos humanos a una nueva revisión.

Revisar la base de datos ubica a Experian con un salto de puestos entre un año y otro. Esta firma de servicios financieros y seguros avanzó desde la casilla 15 hasta adueñarse de la posición tres de la tabulación nacional.

Servicios Computacionales Novacomp S.A. reportó este mismo nivel de crecimiento en la auditoría. El desarrollador de tecnologías de la información abandonó el lugar 24 para establecerse en el escalón 12 de las calificaciones.

Ambas sociedades comerciales ganaron 12 casillas frente al resto de competidores del país. Este progreso dependió del volumen de percepciones a favor brindadas por el propio personal en las encuestas.

Las organizaciones con más de 500 empleados redactan informes adicionales sobre sus políticas de recursos humanos mediante el proceso Culture Audit. (Freepik/Freepik)

AstraZeneca Global Finance Services & Source to Contract Excellence también anotó números hacia arriba en esta revisión. Esta división de biotecnología y farmacéutica pasó de la ubicación 14 para afianzarse en la posición cuatro del estudio.

Obtener más opiniones de respaldo empujó a la empresa de transporte DHL hacia la parte superior. La transnacional de logística saltó desde el lugar nueve para asegurar la posición cinco de la evaluación.

Sentinel cierra el grupo de firmas con movimientos hacia la cima de la tabla. El negocio de tecnologías de la información superó el escaño 17 para retener el puesto 14 del ordenamiento corporativo.

Sostener estas subidas exige reducir las brechas de experiencia dentro de la oficina operativa. Dos variables matemáticas —la confianza y el potencial humano— rigen el 85% de la calificación definitiva de la organización.

El instrumento de evaluación divide sus afirmaciones en cinco dimensiones operativas como la credibilidad del equipo gerencial y el compañerismo de la oficina (guruXOX/Shutterstock)

Otros tres componentes operativos estructuran el 15% restante de la nota general. Las herramientas de medición cuantifican las rutinas de liderazgo junto con la innovación aplicada y los valores organizacionales vigentes.