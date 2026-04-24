Negocios

Great Place to Work 2026: conozca las 5 empresas que subieron de posición en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Great Place to Work publicó los resultados de su evaluación de clima laboral en Costa Rica. Este documento detalla las posiciones de las empresas tras recolectar encuestas durante el año 2025 para configurar la edición del año 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Great Place to Workclimas laboralesempresasTrust Index Costa RicaExperian
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.