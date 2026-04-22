Great Place to Work 2026: estas empresas de Costa Rica ya no están en la lista

Great Place to Work publicó los resultados de su evaluación de planillas. El reporte expone las calificaciones de algunos grandes empleadores examinados en Costa Rica durante 2026.

El cruce de los datos muestra cambios en las posiciones de las marcas. La comparación de la lista de este año con la publicación de 2025 evidencia la salida de compañías.

El reporte de 2025 contabilizó 25 empresas en su tabla de resultados. La edición de 2026 redujo el bloque a 20 casillas.

Una docena de firmas perdieron su posición dentro del listado de la encuestadora. Estas empresas retenían los puestos de mando hace un año.

Compañías que salen del listado

Stryker (ocupó la posición 4 en 2025)

(ocupó la posición 4 en 2025) Nestlé (ocupó la posición 5 en 2025)

(ocupó la posición 5 en 2025) Philip Morris International (ocupó la posición 7 en 2025)

(ocupó la posición 7 en 2025) SAP (ocupó la posición 8 en 2025)

(ocupó la posición 8 en 2025) Dos Pinos (ocupó la posición 11 en 2025)

(ocupó la posición 11 en 2025) SC Johnson (ocupó la posición 13 en 2025)

(ocupó la posición 13 en 2025) Cafinter S.A. | ECOM Costa Rica (ocupó la posición 19 en 2025)

(ocupó la posición 19 en 2025) GFT Costa Rica S.A. (ocupó la posición 20 en 2025)

(ocupó la posición 20 en 2025) Accenture (ocupó la posición 21 en 2025)

(ocupó la posición 21 en 2025) Grupo Financiero Cafsa Costa Rica (ocupó la posición 22 en 2025)

(ocupó la posición 22 en 2025) Ingenio Taboga S.A. (Ocupó la posición 23 en 2025)

(Ocupó la posición 23 en 2025) BAT (ocupó la posición 25 en 2025)

La organización no especifica si la salida de la lista se debe a que estas empresas dejaron de pagar para ser tomadas en cuenta.

Auditoría

Las empresas asumen el pago de dinero por el proceso de evaluación. Las organizaciones figuran en la tabla de posiciones porque pagan la factura del estudio y cumplieron con una nota mínima.

La nota de cada marca depende de la herramienta Trust Index. Este instrumento aplica una encuesta de 60 preguntas a los trabajadores de la planilla.

Las compañías logran la certificación al obtener un 65% de respuestas a favor. Además, el proceso exige la entrega de documentos sobre beneficios al personal.

La firma evaluadora mantiene en secreto la identidad de las empresas que reprueban la medición. Las marcas desaparecen de la publicación al no superar la nota o al rechazar el pago del trámite.

El sector de manufactura registra la ausencia de Stryker. Esta corporación operó en el cuarto escalón del documento durante la edición de 2025.

La industria de consumo borra la participación de Compañía Nestlé Costa Rica S.A. Esta operación retenía la quinta posición de la tabla hace un año.

La compañía estadounidense inició la recolección de percepciones obreras en 1992 y procesa las opiniones de veinte millones de trabajadores alrededor del mundo anualmente. (Element Logic/Great Place to Work)

El negocio del tabaco resta dos marcas del conteo de empleadores. La corporación Philip Morris International abandonó el séptimo lugar del reporte.

La empresa British American Tobacco (BAT) desapareció de las métricas. Esta comercializadora de cigarros ocupaba la vigésima quinta posición en los datos de 2025.

El sector de software presenta la salida de la corporación SAP. Esta firma creadora de programas de computadora figuraba en el octavo puesto de la medición.

La industria lechera pierde a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos RL. Esta organización nacional retenía el undécimo escaño en la publicación de hace un año.

Las firmas requieren renovar su inscripción de pago y repetir la recolección de encuestas de su personal para sostener su lugar en las publicaciones de la auditora.

El sector de manufactura anotó la salida de la corporación SC Johnson. La operación de producción desaparece del decimotercer lugar de la lista de patronos.

El rubro de agricultura sufrió el retiro de la organización Cafinter S.A. Esta división productora operaba en la decimonovena casilla de los resultados de 2025.

El cultivo de caña sumó la baja de Ingenio Taboga S.A. Esta productora de azúcar ocupaba el lugar 23 de las posiciones de las empresas evaluadas.

La consultoría eliminó a GFT Costa Rica S.A y a la firma Accenture. Ambas ocupaban los puestos 20 y 21 de la tabla.

El sector de finanzas restó a Grupo Financiero Cafsa Costa Rica de la publicación. La firma administradora de créditos retenía el lugar 22.