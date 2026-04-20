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Great Place to Work Costa Rica 2026: las 10 empresas que encabezan la lista

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Por Mathew Chaves

La empresa Great Place to Work publicó los resultados de su evaluación 2026 para Centroamérica. El reporte detalla cuáles compañías de Costa Rica alcanzaron la calificación necesaria para ingresar a este podio de empleadores.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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