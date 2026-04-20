Great Place to Work Costa Rica 2026: las 10 empresas que encabezan la lista

La empresa Great Place to Work publicó los resultados de su evaluación 2026 para Centroamérica. El reporte detalla cuáles compañías de Costa Rica alcanzaron la calificación necesaria para ingresar a este podio de empleadores.

Esta métrica revisa factores que van más allá del salario. El análisis mide el nivel de confianza hacia las jefaturas, el sentido de pertenencia de los equipos y el ambiente diario dentro de las instalaciones de trabajo.

El modelo de la firma señala que un buen entorno laboral requiere consistencia. Lograr una posición en la lista exige que la percepción del personal se mantenga estable en cualquier puesto o departamento de la organización.

Los resultados de este ciclo muestran una fuerte presencia de corporaciones de servicios globales. Estas entidades operan desde distintas zonas del país para brindar soporte técnico y atención financiera hacia el exterior.

Reglas de evaluación

Las organizaciones no ingresan de forma automática al registro; su participación es voluntaria y asumen el pago económico por la auditoría.

La calificación final depende de la herramienta Trust Index. Consiste en una encuesta de 60 preguntas que el personal responde directamente para medir aspectos como el trato equitativo y la comunicación.

Los datos recolectados se cruzan con una revisión documental de las políticas internas de cada compañía. Este segundo paso verifica que los programas de gestión humana coincidan con las normas de la casa matriz.

El cálculo determina un puntaje estadístico para cada participante. Las empresas superan la prueba y logran la certificación oficial únicamente si obtienen un 65% de respuestas positivas para la edición correspondiente al año 2026.

La lista de las 10 mejores empresas para trabajar en Costa Rica según el ranking Great Place to Work 2026, incluyen a Cisco, WWT y Experian.

Las 10 posiciones

El procesamiento de los datos ordena a las unidades de negocio según el rendimiento numérico en la prueba. La parte alta de la tabla expone a las firmas que lograron las calificaciones superiores de satisfacción interna.

El desarrollo de software y el soporte de redes informáticas abarcan cuatro de las 10 casillas superiores. Este sector mantiene una competencia diaria por captar especialistas técnicos con alto dominio del idioma inglés.

El listado detalla a las razones sociales que encabezan la medición actual:

Cisco (tecnologías de la información) World Wide Technology (tecnologías de la información) Experian (servicios financieros y seguros) AstraZeneca Global Finance Services & Source to Contract Excellence (biotecnología y farmacéutica) DHL (transporte) Aeris Holding CR (aeroespacial) Transunion Global Capability Center Costa Rica Limitada (tecnologías de la información) AstraZeneca Camcar (biotecnología y farmacéutica) Centro de Convenciones de Costa Rica (entretenimiento) Cloudera (tecnologías de la información)

Las empresas tecnológicas Cisco y World Wide Technology dominan la clasificación. La naturaleza digital de sus funciones les facilita ofrecer esquemas de teletrabajo para flexibilizar la rutina de sus planillas.

La industria de las ciencias de la vida ocupa dos escaños mediante divisiones operativas de la firma AstraZeneca. Estas áreas se dedican al manejo de finanzas globales y a la administración comercial en la región.

El manejo de datos transaccionales ubica a Experian en el tercer puesto del registro estadístico. El segmento logístico retiene el quinto lugar mediante las operaciones de distribución de carga de la sociedad DHL.

Los estudios de clima corporativo ponderan factores como la credibilidad gerencial, el trato equitativo y la cohesión de los equipos internos. (Shutterstock/Foto)

La administración de la infraestructura del principal aeropuerto del país marca su presencia en la sexta casilla mediante Aeris Holding CR. Este modelo de negocio sincroniza labores de campo con funciones administrativas.

La gestión de espacios para eventos masivos ingresa a la lista con el Centro de Convenciones de Costa Rica. Sostener indicadores favorables en este sector exige modelos de rotación de personal adaptados a las exigencias logísticas.

La evaluación certifica a estas corporaciones por un periodo de un año. Cumplido este ciclo de vigencia, cada entidad requiere someterse nuevamente a la recolección de encuestas si desea mantener su presencia dentro del ranking oficial.

Great Place to Work mantiene en confidencialidad la identidad de las empresas que participan pero no alcanzan el umbral mínimo del Trust Index. El listado público expone de manera exclusiva a las operaciones que cumplen con los requisitos de publicación.