Negocios

Guía para maximizar sus vacaciones en 2026: Cómo convertir 12 días en 32 de descanso

Le mostramos una guía para sacarle el máximo provecho a un calendario que trae muchos feriados que caen sábado o domingo

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Llega el 2026 y con el cambio de calendario es la época ideal para armar las vacaciones y planes del año con antelación. Además de los días libres a los que tienen derecho los trabajadores —normalmente son 12 al año— los feriados y fines de semana largos suelen ser aliados para aprovechar el tiempo de ocio y recreación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Vacacionesferiados
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.