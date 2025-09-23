Negocios

Heineken hizo una llamada especial con los accionistas para explicar por qué compró Fifco: lea aquí todo lo que dijeron

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Heineken realizó este martes 23 de septiembre una llamada para explicar a sus accionistas e inversores por qué decidió comprar el negocio de bebidas de Fifco.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
HeinekenFifco
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.