Negocios

¿Por qué Heineken se interesó en comprar marcas como Imperial o Pilsen? CEO de marca neerlandesa lo detalla

Dolf van den Brink explicó este martes las razones detrás del acuerdo de compra de la mayoría de marcas de la Cervecería de Costa Rica por más de $3.000 millones

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Fifco acordó la venta de la mayoría de sus marcas a la empresa neerlandesa Heineken por $3.250 millones. Aunque todavía falta la confirmación oficial, el movimiento es prácticamente un hecho y ha sacudido al segmento de negocios en Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
FIFCO
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.