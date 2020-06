En algunos casos el hotel no aplicó política de cancelación y se devolvió el dinero íntegro a los clientes. Para las reservas a las que sí aplicaba alguna cláusula, la línea fue negociar con los clientes para que no eliminaran la reserva, sino que la aplazaran. Bajo esta estrategia, The Retreat logró postergar más del 90% de estos casos, de acuerdo Angulo. Con esto se garantizó una afectación menor al flujo de caja del negocio.