En exteriores, Only the Essentials recurrirá a vallas, autobuses, taxis y la estación del metro en Chicago. Además, se difundirá en medios digitales que incluirán las agencias de viaje en línea, organizaciones especializadas en turismo como Trip Advisor, contenidos personalizados, medios como Conde Nast, la revista de viaje AFAR y el diario New York Times, entre otros, así como buscadores de Google, Bing y redes sociales.