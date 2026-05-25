Negocios

¿Impactó la venta de Fifco la recaudación de Hacienda? Vea cuánto cambiaron los datos del fisco

Acuerdo entre compañías se cerró en enero de este año por más de $3.200 millones

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

La histórica venta del negocio de bebidas, alimentos y retail de Florida Ice and Farm Company (Fifco) a Heineken no solo reordenó el mapa empresarial del país; también le dio “un respiro” a las finanzas públicas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
FifcoHeinekenImpuestos
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.