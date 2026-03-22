Finanzas

El impacto fiscal de la venta de Fifco: $3.200 millones por los que ya se pagan impuestos

El negocio más grande de los últimos años también se reflejará en las cifras fiscales del Estado de 2026 y 2027: ya hubo una ganancia de capital y, más tarde, vendrán los dividendos

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Por Josué Alfaro

La reciente venta de Fifco a Heineken, por más de $3.200 millones, no solo fue el negocio más grande de los últimos años en Costa Rica. También podría convertirse en uno de los mayores eventos fiscales recientes del país.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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