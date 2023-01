Industria de videojuegos duplicó ingresos en Costa Rica; salarios llegan a ¢1,8 millones

La industria costarricense de los videojuegos parece estar subiendo niveles y superando con éxito el episodio de la pandemia. Así lo dejan ver los datos de un estudio elaborado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

El informe Mapeo de la oferta desarrolladora de videojuegos en Costa Rica consultó a 13 estudios de los 15 establecidos que, según Procomer, existen en el país para conocer las características del ecosistema nacional de este negocio.

Uno de los datos más relevantes tiene que ver con los ingresos del sector y los salarios de algunos profesionales involucrados en esta industria.

Entre 2019 y 2021, el sector costarricense de videojuegos duplicó sus ingresos totales, según las cifras recopiladas de 9 de los 13 estudios consultados, pues cuatro prefirieron no revelar esa información.

En 2019, los ingresos fueron de $657.000 y para 2021 superaron los $1,3 millones.

El crecimiento también se da en el empleo, pero en menor proporción. Aunque no se da el dato del 2019, entre 2020 y 2022 los trabajos del sector pasaron de 84 a 102 puestos, un aumento del 20%.

Los estudios costarricenses están innovando con la creación de sus propios juegos, pero el fuerte está en los servicios de outsourcing que se venden a estudios y compañías más grandes, pues por este rubro llega el 82% de los ingresos.

“Los estudios que están dando servicios están generando alianzas con nuevos agentes de Estados Unidos que les ayudan a buscar clientes y creo que eso ha ayudado a que aumenten los ingresos por servicios”, explicó Eduardo Ramírez, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica (Asodev).

Ramírez mencionó que la pandemia jugó como un personaje positivo en este ecosistema, pues ayudó a que las personas conocieran y jugaran nuevos videojuegos debido a que estuvieron más tiempo en sus casas.

De acuerdo al estudio XDS 2022, una red internacional de la industria de videojuegos, Costa Rica y Chile con los new kids in the block en Latinoamérica, término que se refiere a los países que más están llamando la atención como proveedores de servicios. A nivel mundial, los más atractivos son Brasil, Malasia e India.

Salarios competitivos Copiado!

Los números reflejan que este sector tiene aún poco impacto en el mercado laboral nacional. En 2022, 102 empleos directos estaban relacionados con esta industria, según el estudio de Procomer.

No obstante, los salarios de los profesionales del sector suelen moverse por encima del salario medio nacional. Procomer consultó por la remuneración de dos perfiles: los ingenieros de software y programadores y los encargados de arte.

El monto salarial dependerá de la experiencia. En el caso de los ingenieros y programadores, la mayoría de los profesionales senior que respondieron indicaron tener un salario superior a ¢1 millón y uno de ellos recibe más de ¢1,8 millones.

Para los encargados de arte, el salario parece estar más diferenciado. Algunos perciben menos de ¢600.000, otros están en los estratos medios y uno gana dijo ganar más de ¢1,8 millones.

El estudio considera senior a la persona con más de 10 años y junior con menos de cinco años de experiencia.

Según Ramírez, en Costa Rica hay escasez de mano de obra especializada en videojuegos, por lo que las personas que sí cuentan con capacidades específicas tienen un alto atractivo para estos estudios.

Aunque algunas universidades están empezando a ofrecer cursos de animación u otros relacionados a los videojuegos, un alto porcentaje de quienes ya trabajan en el sector son autodidactas y la experiencia les ha abierto camino.

“La universidad da la base pero creo que todavía no dan el detalle técnico para formar a esos profesionales tan específicos”, opinó Ramírez.

Para Jeudy Blanco, propietario de Tuanis Apps, un estudio costarricense fundado en 2018, el título universitario puede ser un complemento pero existen cursos electivos o técnicos que pueden servir para arrancar en este mundo.

Debido a la alta demanda de profesionales en el país, Tuanis Apps es una de las empresas que subcontrata profesionales fuera de Costa Rica, pues el presupuesto de los estudios pequeños es insuficiente para competir con salarios atractivos para el talento establecido en el país.

Seis de las 13 empresas consultadas por Procomer dijeron que subcontratan servicios en el exterior; otras lo hacen localmente. La principal razón es el costo.

Internamente, la música, la programación y el arte 2D son las áreas que más se subcontratan. Mientras tanto, los estudios buscan fuera de las fronteras a profesionales de efectos de sonido y voces, música y narración, principalmente. Reino Unido y Estados Unidos son los principales países de subcontratación.

El sector emplea también a diseñadores gráficos, animadores, directores de proyectos, modeladores, productores musicales, directores creativos, community managers, entre otros. Los más demandados a futuro serán los programadores, modeladores, animación e ingenieros en sistemas.

Según Procomer, con base en datos de NewZoo, la industria de videojuegos percibirá ingresos por $226.000 millones para 2025 y la cantidad de jugadores para ese año rondará los 3.500 millones a nivel mundial.

¿Qué hacen los estudios costarricenses? Copiado!

Los estudios locales ofrecen un amplio abanico de servicios para la industria mundial. Nueve de los 13 encuestados por Procomer dijeron brindar outsourcing para el desarrollo de videojuegos.

Principalmente se dedican a la programación y desarrollo, el arte 3D y 2D, y la optimización del proyecto. No obstante, otros tienen experiencia creando sus propios videojuegos.

Uno de esos es Green Lava Studios, propiedad del presidente de Asodev. Nació en 2010 para brindar servicios pero, desde 2015, se dedica a desarrollar sus propiedades intelectuales que publica digitalmente en diferentes tiendas.

El enfoque que siguen es hacer juegos no tradicionales para atraer a nuevos nichos de mercado a nivel global.

Tuanis Apps empezó en el desarrollo de software as a service, como un sistema de seguridad y administración de condominios y una aplicación de carpooling y, más recientemente, se aventuraron a los videojuegos para computadora y consola.

Su primer videojuego oficial se lanzó en noviembre y está en pleno proceso de comercialización.

Asodev tiene mapeadas al menos 19 estudios locales activos, algunos en primeras fases.

La expectativa a corto y mediano plazo es que el sector siga creciendo de la mano de los servicios de outsourcing, de nuevas iniciativas y alimentado por una “nueva ola” de profesionales graduados de las universidades nacionales.