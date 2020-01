–Si el mercado precisamente va para ahí entonces uno también tiene que cambiar un poquito la mentalidad. Uno crece en este negocio si crece su base de mismas tiendas y si abre nuevas tiendas, pero a mi las aplicaciones me están obligando a pensar diferente, que si quiero ingresar a una zona tal vez no necesito un restaurante de 300 metros cuadrados con autoservicio porque hay una parte que me va cubrir el delivery (entrega a domicilio).