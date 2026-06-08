Negocios

La paradoja del mall en 2026: ¿por qué las tiendas de Costa Rica venden menos de lo que parece?

Los datos del informe Perfil del Consumidor 2026 mandan señales al sector retail: el costarricense mantiene su idilio con los complejos comerciales como espacios seguros de paseo, pero su efectividad en caja viene a la baja

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Por Brandon Flores

El consumidor costarricense le tiene cariño al formato de mall, lo considera como un espacio seguro, de convivencia familiar y de encuentro social, lo visita frecuentemente, pero se ha vuelto vulnerable como canal de venta efectiva. Hoy los centros comerciales están llenos de comercios, pero venden menos de lo que parece.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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