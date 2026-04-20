Land Rover en Costa Rica vive giro estratégico: una nueva era comienza para la marca británica

El mercado de vehículos de lujo en Costa Rica estrena un nuevo capítulo.

Grupo Cofiño, actor automotriz guatemalteco con 85 años de historia, ha oficializado la toma de control total de las operaciones de Land Rover en el país, que anteriormente era distribuido por Motores Británicos.

Este movimiento marca la expansión de Cofiño en el segmento premium costarricense, donde el grupo ya suma más de una década de presencia. La transición no solo implica un cambio de administración, sino una promesa de mayor músculo logístico y respaldo técnico para los usuarios de la marca.

Al integrar la operación local a su estructura centroamericana, la empresa busca optimizar el inventario de repuestos y reducir los tiempos de respuesta en talleres, los cuales operarán con personal certificado bajo los estándares globales de la firma británica.

El movimiento de cambio de marcas ha sido revelado en el marco de Expomóvil 2026, evento en el cual Land Rover ha dado a conocer algunas novedades como Defender Trophy 2026, la versión más reciente de su todoterreno insignia; una réplica del Defender que conquistó el Rally Dakar 2026, presentada como símbolo de la resistencia y tecnología que la marca quiere proyectar en esta nueva etapa, así como los modelos actualizados de Range Rover y Discovery, enfocados en el confort y el diseño de alta gama.

“Esta incorporación nos permite consolidar nuestra presencia en el segmento premium”, explicó Andrés Abascal, director comercial de la división de lujo de Cofiño. El grupo, que emplea a más de 3,000 personas en la región, apuesta a que su conocimiento del mercado centroamericano servirá para elevar la experiencia del cliente tico, que demanda un servicio de posventa tan sofisticado como el vehículo que conduce.

Con esta adquisición, Cofiño no solo suma una marca a su portafolio; asume el reto de dinamizar una de las insignias más emblemáticas del off-road de lujo en un mercado cada vez más competitivo.

En Costa Rica, este grupo guatemalteco tiene la distribución de las marcas de carros Omoda, Jaecoo y Renault, mientras que en motos, distribuyen las unidades de Vespa y Aprilia.

Land Rover anteriormente era distribuido por Motores Británicos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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