Negocios

Land Rover en Costa Rica vive giro estratégico: una nueva era comienza para la marca británica

Firma guatemalteca ya distribuye en el país las marcas Omoda, Jaecoo, Renault y las motocicletas Vespa y Aprilia

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Por Brandon Flores

El mercado de vehículos de lujo en Costa Rica estrena un nuevo capítulo.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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