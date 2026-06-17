Negocios

Librería Lehmann confirma su fecha de cierre: este será su último día de operación en Costa Rica

El representante legal de Librería Lehmann, Carlos Calvo, confirmó a El Financiero la fecha de cierre de esta icónica librería, con más 130 años de historia

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Por Brandon Flores

El martes 16 de junio y por medio de sus redes sociales, la Librería Lehmann anunció el cierre de sus operaciones en el país.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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