Librería Lehmann confirma su fecha de cierre: este será su último día de operación en Costa Rica

El martes 16 de junio y por medio de sus redes sociales, la Librería Lehmann anunció el cierre de sus operaciones en el país.

A la fecha solo tenía un local operando, muy cerca del icónico edificio que lleva su nombre, en el corazón de la capital.

En el mensaje, la Lehmann explicó que la decisión se toma tras “profundos cambios económicos, tecnológicos y sociales” que transformaron de manera irreversible los hábitos de consumo, los modelos educativos y el mercado editorial.

A esto se suman diversas circunstancias externas que hacen cada vez más difícil sostener la operación comercial.

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Este miércoles, EF conversó con Carlos Calvo, representante legal de la librería, quien indicó que tras una comunicación de Antonio Lehmann —actual embajador de Costa Rica en Alemania— los dueños del negocio confirmaron que esta será la última semana de operación del establecimiento:

“El sábado 20 de junio es el último día de operaciones. Ese fue el mensaje de don Antonio y es lo que sabemos de momento”.

Calvo lamentó el cierre de la empresa, pues reconoce que casi la mitad de su vida la dedicó a este negocio, al tiempo que confirmó las complejidades de mantenerle:

“La decisión del cierre se debe a que las ventas no dan: hoy los egresos son superiores a los ingresos”, dijo el abogado, vía telefónica.

Descuentos de cierre

Como parte de su proceso de cierre, la librería anunció descuentos de hasta un 70% en una amplia selección de productos, durante estos últimos días de operación.

Como parte de su proceso de cierre, la librería anunció descuentos de hasta un 70% en una amplia selección de productos, durante estos últimos días de operación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, la empresa reservará ejemplares para donaciones y proyectos culturales, con el fin de que parte del inventario termine en manos de lectores e iniciativas vinculadas a la lectura.

El último local de la librería daba empleo a 12 personas.

El representante legal de Librería Lehmann, Carlos Calvo, confirmó a El Financiero la fecha de cierre de esta icónica librería, con más 130 años de historia. (Mayela López)

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