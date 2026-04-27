Loymark, la agencia de José Coto, adquiere parte de Boombit con miras a acelerar la expansión regional

Los movimientos de compañías en diferentes industrias siguen pujantes, incluyendo en el sector de mercadeo y publicidad.

La agencia de mercadeo Loymark, encabezada por José Coto, anunció la adquisición de una participación en Boombit, una agencia especializada en estrategia, creatividad y soluciones integradas de comunicación para marcas regionales.

“Esta inversión en Boombit responde a una decisión estratégica clara: seguir fortaleciendo la presencia en Latinoamérica y Centroamérica”, afirmó José Coto, CEO de Loymark. “La incorporación de capacidades en estrategia, creatividad y producción nos permite ofrecer una propuesta aún más sólida y cercana a las necesidades de cada mercado”.

Loymark tiene más de 25 años de experiencia, un equipo de más de 230 especialistas y operaciones en ocho centros, desde donde atienden más de 20 mercados en las Américas en estrategia y consultoría, servicios creativos y de contenido, medios, performance marketing, CRM y automatización, e-commerce y revenue ops, programas de lealtad, así como data y modelado predictivo. La compañía está certificada para plataformas como HubSpot, Google, Meta y TikTok.

Boombit opera desde 2012 y brinda servicios a empresas de distintos tamaños e industrias. Su oferta incluye estrategia y creatividad, producción de contenidos, experiencias BTL y ATL, así como digital y performance. Opera desde Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos.

En Costa Rica se reportan 468 empresas en el sector de publicidad inscritas como patronos ante la Caja Costarricense del Seguro Social, a junio de 2025, últimos datos disponibles.

Loymark y Boombit apuntan a su expansión regional con una oferta integrada de servicios en mercadeo y publicidad. (Reproducción EF/Reproducción EF)

Con miras a la expansión

Para ambas firmas se trata de un paso estratégico en su expansión y para consolidar una oferta integral dirigida a marcas que buscan ejecutar campañas con mayor impacto, consistencia y resultados medibles en múltiples mercados de la región.

Desde Loymark aseguran que la alianza fortalece su presencia regional e incorpora nuevas capacidades estratégicas, creativas y de contenido que complementan su propuesta de valor.

Boombit es reconocida por su enfoque en estrategia y creatividad para marcas regionales y sumaría su capacidad de producción audiovisual y ejecución integrada, además.

“Esta operación amplía significativamente lo que Boombit puede ofrecer”, señaló Jefferson Celebertti, CEO de Boombit. “A nuestra fortaleza en estrategia, creatividad y soluciones integradas sumamos la experiencia de Loymark en medios, tecnología y datos. El resultado es una propuesta más completa, alineada con lo que hoy demandan las marcas de la región”.

Ambas compañías señalan que la integración de ambos equipos permitirá ofrecer a los clientes regionales un servicio unificado, combinando estrategia, creatividad, producción, medios y tecnología para una ejecución más eficiente y alineada a los objetivos de negocio.

Como resultado de esta operación, la compañía combinada supera más de 230 colaboradores en la región, quienes conforman un equipo multidisciplinario preparado para atender las demandas de un mercado cada vez más dinámico.

Las firmas recalcaron que combinan talento especializado, cercanía cultural, eficiencia operativa y una visión conectada de los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en la región, al tiempo que la integración abre puertas a nuevas oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento del talento.