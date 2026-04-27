Negocios

Loymark, la agencia de José Coto, adquiere parte de Boombit con miras a acelerar la expansión regional

Las agencias de mercadeo y publicidad Loymark y Boombit tienen más de una década de operación y más de 230 colaboradores

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Por Carlos Cordero Pérez

Los movimientos de compañías en diferentes industrias siguen pujantes, incluyendo en el sector de mercadeo y publicidad.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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