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Más de 6 mil vuelos cancelados tras la interrupción en vuelos en Estados Unidos: este es el saldo en Costa Rica

Tras la reapertura estadounidense, AERIS reportó que las operaciones aéreas se reanudarían “progresivamente” y pidió a los pasajeros verificar con sus aerolíneas

Por AFP y Redacción EF

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Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse este sábado tras permanecer suspendidos varias horas el viernes, debido a un fallo masivo de las comunicaciones.








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