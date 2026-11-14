Más de 6 mil vuelos cancelados tras la interrupción en vuelos en Estados Unidos: este es el saldo en Costa Rica

Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse este sábado tras permanecer suspendidos varias horas el viernes, debido a un fallo masivo de las comunicaciones.

Las autoridades estadounidenses, sin embargo, señalan que “tomará tiempo” volver a la normalidad.

La suspensión en todo el país el viernes provocó caos generalizado y dejó varados a cientos de miles de pasajeros.

Es la segunda vez que se emite una alerta de este tipo en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La interrupción de los vuelos duró alrededor de cuatro horas. La Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo el viernes por la noche “tras restablecer la funcionalidad total” en las instalaciones de control de tráfico, según el secretario de Transporte, Sean Duffy.

“Nos tomará tiempo reanudar las operaciones normales (...). Nuestra máxima prioridad es la seguridad de ustedes y de sus familias cuando vuelan”, dijo.

El gobierno del presidente Donald Trump atribuyó el incidente a problemas de telecomunicaciones con equipos que tienen décadas de antigüedad.

“Este es un problema de un sistema antiguo”, dijo el secretario de Transporte. “Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos” y “usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un sistema antiguo que colapsó, y lo hizo en todas partes. Se sobrecargó”, explicó.

Duffy había solicitado formalmente el jueves al Congreso 30.100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

Cuando levantó la suspensión, insistió en la petición. “Lo diré un millón de veces: el Congreso tiene que otorgar los recursos al presidente”, afirmó.

Casi 6.000 vuelos cancelados

En medio del parón, se cancelaron casi 6.000 vuelos, incluidas algunas rutas internacionales, según la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware.

Los pasajeros abarrotaban las terminales, desesperados por obtener explicaciones.

“Estamos tratando de decidir si tenemos que cambiar el vuelo, ir en auto o qué, pero si todo el país está paralizado, eso significa que las autopistas también estarán atascadas”, dijo Joseph Anderson, de 72 años, quien intentaba volar de Las Vegas a Oakland, California.

Una suspensión nacional de vuelos como esta es algo muy inusual.

En enero de 2023, hubo una breve paralización en todo el país cuando falló un sistema de notificación para pilotos. Pero el único otro episodio de este nivel ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando ninguna aeronave despegó durante días.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, insistió en que no había evidencia de acciones hostiles.

“No hemos visto evidencia de que este fuera un ciberataque o un ataque con IA”, dijo en una rueda de prensa.

También descartó cualquier conexión con la caída global que afectó a Microsoft y sus sistemas de mensajería los últimos días en todo el mundo.

Tras la reapertura estadounidense, AERIS reportó que las operaciones aéreas se reanudarían “progresivamente” y pidió a los pasajeros verificar con sus aerolíneas. (JOHN DURAN/John Durán)

Doce vuelos afectados en Costa Rica

Pasadas las 9 de la noche de este viernes, y tras la reapertura estadounidense, AERIS —gestor del aeropuerto Juan Santamaría— reportó que las operaciones aéreas en esa terminal aérea se reanudarían “progresivamente, de acuerdo con la programación y coordinación de cada aerolínea”.

En este periodo, el gestor reportó la afectación de 12 vuelos de salida y 11 vuelos de llegada en ese aeropuerto.

En total 6 vuelos de salida y 4 de llegada fueron cancelados, mientras que los 6 vuelos de salida y 7 de llegada restantes operarían durante la noche y madrugada de este sábado.

“Se recomienda a los pasajeros verificar directamente con sus respectivas aerolíneas el estado de sus vuelos, ante posibles ajustes en los itinerarios”, recomendó la entidad.