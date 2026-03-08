Negocios

¿Necesita su marca una botarga? Así funcionan y actúan en la mente de los consumidores

En una era saturada de anuncios efímeros en pantallas, la interacción física con un personaje genera un recuerdo multisensorial profundo. Especialistas analizan cómo la autenticidad y la conexión “no filtrada” de una botarga logran diferenciar a una empresa en un mercado hiperdigitalizado

Por Brandon Flores

Una botarga se podría definir básicamente como la versión “en vivo” de una marca. Es ese personaje de cuerpo completo que convierte un logotipo en alguien que se puede ver, tocar e interactuar, cuyo objetivo es humanizar a las empresas y aunque hoy la Inteligencia Artificial está en prácticamente todas las facetas de la vida diaria, estas figuras siguen vigentes.








