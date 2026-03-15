Nuevo parque empresarial en Alajuelita generará 1.000 empleos; conozca el proyecto de uso mixto

Con una inversión superior a los $75 millones, en Alajuelita se construirá un nuevo parque empresarial que generará cerca de 1.000 empleos directos entre su etapa constructiva y de operación.

Se trata del Parque Empresarial Hacienda Verbena, un proyecto de uso mixto, en el cual se instalarán empresas vinculadas a logística, distribución y comercio en 16 hectáreas, de las cuales aproximadamente 83.500 metros cuadrados corresponden a área arrendable.

El proyecto es codesarrollado por Meridia Gerencia y Desarrollo Inmobiliario y Deindustrial Inmobiliaria, en alianza con Hacienda La Verbena.

Nuevo parque empresarial en Alajuelita traerá empresas y generará 1.000 empleos. (Cortesía Prensa Ejecutiva/EF/Cortesía Prensa Ejecutiva/EF)

La ubicación del desarrollo, con rápida accesibilidad a Circunvalación y cercanía con el centro de la ciudad, ha resultado atractiva para compañías de logística, distribución, consumo masivo y comercio.

“Parque Empresarial Hacienda Verbena nace con la visión de convertirse en un motor de desarrollo para Alajuelita y para el país. Este parque empresarial no solo atraerá inversión y empresas de primer nivel, sino que también generará oportunidades reales de empleo y crecimiento para las comunidades cercanas”, comentó Jorge Monge, presidente de Meridia Gerencia y Desarrollo Inmobiliario.

Avance y operación

La primera fase del parque inició su construcción en enero de este año y ya registra un 78% del espacio arrendable comprometido por empresas nacionales y transnacionales interesadas en establecer sus operaciones en el lugar.

Se estima que el primer edificio entre en operación en enero de 2027, mientras que la finalización de esta fase está prevista para julio del mismo año.

Impacto social y sostenibilidad

Durante su etapa constructiva, el proyecto ya ha generado cerca de 500 puestos de trabajo directos. Una vez que entre en operación, se prevé la creación de aproximadamente 500 empleos adicionales vinculados a las empresas que se instalarán en el complejo.

Como parte de su enfoque social, el proyecto implementará una política de contratación que establece que al menos el 20% de los trabajadores de los contratistas sean residentes de Alajuelita. Además, se buscarán alianzas con bolsas de empleo locales y con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y colegios técnicos profesionales para fortalecer la empleabilidad en la zona.

“Buscamos impulsar un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico con sostenibilidad. La cercanía entre los espacios de trabajo y las comunidades permite fortalecer encadenamientos productivos con pymes locales y mejorar la calidad de vida de las personas”, agregó Aris Stamatiadis, socio director de Deindustrial Inmobiliaria.

El desarrollo también incorporará estándares de sostenibilidad y aspira a obtener certificaciones ambientales como EDGE, así como la marca país Esencial Costa Rica para sus operaciones.