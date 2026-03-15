Negocios

Nuevo parque empresarial en Alajuelita generará 1.000 empleos; conozca el proyecto de uso mixto

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Con una inversión superior a los $75 millones, en Alajuelita se construirá un nuevo parque empresarial que generará cerca de 1.000 empleos directos entre su etapa constructiva y de operación.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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