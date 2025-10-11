¿Pagaría más de ¢2 millones por un fin de semana en la playa? Esto ofrecen los 5 Airbnb más caros en playa Hermosa, Guanacaste

Si sueña con una escapada que combine la serenidad de la playa con el confort de alojamientos lujosos, playa Hermosa, en Guanacaste, sin duda estará entre sus primeras opciones para vacacionar.
En este paraje guanacasteco, la belleza del Pacífico Norte se mezcla con opulentos hospedajes que llegan a cobrar millones de colones por un fin de semana.
Se trata de propiedades que ofrecen facilidades exclusivas, vistas espectaculares y privacidad inigualable; desde villas con piscinas infinitas que se funden con el horizonte marino hasta residencias diseñadas con detalles arquitectónicos que celebran la belleza natural.
Les presentamos una selección de los Airbnb más opulentos en los alrededores de esta playa guanacasteca, y los beneficios que ofrecen a los viajeros que buscan una experiencia sin igual. ¿Justifican estas características pagar precios de más de ¢2 millones por tres noches? Juzgue usted.
Para este artículo nos basamos en la búsqueda de alojamientos disponibles por tres noches, del viernes 28 de noviembre al lunes 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos. La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 10 de octubre.
Casa Natochi
- Precio: ¢2.476.767 por tres noches
- Capacidad: 10 huéspedes, 4 habitaciones, 5 camas, 4 baños
- Descripción: “Ubicada en la hermosa comunidad cerrada de Palo Alto. Las vistas son increíbles con vistas a playa Hermosa y playa Panamá. Situado a pocos pasos de restaurantes y tiendas de comestibles. A 15 minutos en auto de la ciudad, encontrará un sinfín de restaurantes y tiendas”.
- Beneficios:
- Vista al océano
- Acceso compartido a la playa
- Cocina
- Televisor de 78 pulgadas con plataformas de streaming
- Libros y material de lectura
- Aire acondicionado, ventiladores
- Wifi, conexión Ethernet, zona de trabajo
- Ducha exterior, agua caliente
- Lavadora, secadora, lavavajillas, congelador
- Cocina exterior privada, parrilla, zona de comida al aire libre
- Estacionamiento gratuito
- Piscina infinita al aire libre, abierto las 24 horas
- Se permiten mascotas
- Cámaras de seguridad
2. Casa Lina
- Precio: ¢2.405.150 por tres noches
- Capacidad: 12 huéspedes, 3 habitaciones, 7 camas, 3,5 baños
- Descripción: “Se puede disfrutar de vista al mar desde todas las áreas sociales y el dormitorio principal. El área de cocina y comedor tiene una vista perfecta mientras uno cocina o simplemente para disfrutar de sus comidas. Hamacas por doquier permiten relajarse frente a la playa. A pasos de las olas estas proveerán sonidos arrulladores para una vacación sin preocupaciones”.
- Beneficios:
- Vista a la bahía, vista al jardín
- Acceso a la playa
- Cocina
- Agua caliente
- TV, libros, juegos de mesa
- Aire acondicionado, ventiladores
- Patio, zona de comida al aire libre
- Wifi, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito
- Se permiten mascotas
3. Villa Daiquiri
- Precio: ¢1.974.736 por tres noches
- Capacidad: 16 huéspedes, 6 habitaciones, 9 camas, 6,5 baños
- Descripción: "Villa Daiquiri fue construida por los Bacardí. Perfecto para familias, grupos o una boda. Las vistas son impresionantes. Azulejos personalizados firmados a mano de artesanos. Accesorios chapados en oro. Ventanas de media luna. Villa es un combo art déco/funk de los años 70. Disfruta de nuestra mansión en la playa mejor valorada de Costa Rica".
- Beneficios:
- Vista a la bahía
- Acceso compartido a la playa
- Cocina
- Wifi, conexión Ethernet, zona de trabajo
- Ducha exterior, agua caliente
- Lavadora, secadora, lavavajillas
- Televisor de 42 pulgadas, cable estándar, sistema de sonido
- Mesa de billar, mesa de ping pong, libros y material de lectura
- Estacionamiento gratis
- Piscina al aire libre privada, abierto las 24 horas
- Aire acondicionado, ventiladores
- Parrilla, zona de comida al aire libre, mobiliario exterior
4. Los sueños
- Precio: ¢1.835.483 por tres noches
- Capacidad: 12 huéspedes, 5 habitaciones, 5 camas
- Descripción: “Un nombre completamente apropiado para esta exquisita casa de lujo diseñada a medida. Ubicado dentro de la exclusiva comunidad cerrada de Monte Paraíso. Cada detalle de Los Sueños ha sido meticulosamente elaborado para superar las expectativas. Con vistas impresionantes del Golfo de Papagayo, servicios de clase mundial y seis lujosas suites de dormitorio, esta casa es la mejor escapada de ensueño”.
- Beneficios:
- Cocina, parrilla
- Wifi, conexión Ethernet, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito
- Piscina
- Aire acondicionado, ventilador de techo
- Extintor de incendios, botiquín
- Televisor con cable estándar
- Lavadora, secadora, lavavajillas
5. Apartamento de lujo
- Precio: ¢1.700.913 por tres noches
- Capacidad: 12 huéspedes, 6 habitaciones, 10 camas, 4 baños
- Descripción: “Los apartamentos son muy espaciosos, con mucha luz natural, una gran cocina y una impresionante vista al mar. Una de las únicas propiedades frente a la playa en la zona, a pocos pasos del mar, ¡realmente única! A pocos minutos en coche de restaurantes y tiendas y otras playas cercanas, así como a un corto paseo en barco de la península de Papagayo".
- Beneficios:
- Vista al océano, vista al mar
- Acceso a la playa
- Ducha exterior, agua caliente
- Cocina
- Lavadora, secadora, lavavajillas
- Wifi, wifi móvil
- TV, libros y juguetes para niños, juegos de mesa
- Aire acondicionado, ventilador de techo
- Estacionamiento residencial gratuito
- Piscina privada, disponible todo el año
- Zona de comida al aire libre, parrilla, mobiliario exterior
- Cámaras de seguridad