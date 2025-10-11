Negocios

¿Pagaría más de ¢2 millones por un fin de semana en la playa? Esto ofrecen los 5 Airbnb más caros en playa Hermosa, Guanacaste

Si está planeando una escapada a playa Hermosa, Guanacaste, le presentamos las cinco opciones de alojamiento en Airbnb con los precios más altos, para el próximo fin de semana largo

Por Randall Corella Vargas

Si sueña con una escapada que combine la serenidad de la playa con el confort de alojamientos lujosos, playa Hermosa, en Guanacaste, sin duda estará entre sus primeras opciones para vacacionar.








