¿Pagaría más de ¢2 millones por un fin de semana en la playa? Esto ofrecen los 5 Airbnb más caros en playa Hermosa, Guanacaste

Si sueña con una escapada que combine la serenidad de la playa con el confort de alojamientos lujosos, playa Hermosa, en Guanacaste, sin duda estará entre sus primeras opciones para vacacionar.

En este paraje guanacasteco, la belleza del Pacífico Norte se mezcla con opulentos hospedajes que llegan a cobrar millones de colones por un fin de semana.

Se trata de propiedades que ofrecen facilidades exclusivas, vistas espectaculares y privacidad inigualable; desde villas con piscinas infinitas que se funden con el horizonte marino hasta residencias diseñadas con detalles arquitectónicos que celebran la belleza natural.

Les presentamos una selección de los Airbnb más opulentos en los alrededores de esta playa guanacasteca, y los beneficios que ofrecen a los viajeros que buscan una experiencia sin igual. ¿Justifican estas características pagar precios de más de ¢2 millones por tres noches? Juzgue usted.

Para este artículo nos basamos en la búsqueda de alojamientos disponibles por tres noches, del viernes 28 de noviembre al lunes 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos. La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 10 de octubre.

Precio: ¢2.476.767 por tres noches

¢2.476.767 por tres noches Capacidad: 10 huéspedes, 4 habitaciones, 5 camas, 4 baños

10 huéspedes, 4 habitaciones, 5 camas, 4 baños Descripción: “Ubicada en la hermosa comunidad cerrada de Palo Alto. Las vistas son increíbles con vistas a playa Hermosa y playa Panamá. Situado a pocos pasos de restaurantes y tiendas de comestibles. A 15 minutos en auto de la ciudad, encontrará un sinfín de restaurantes y tiendas”.

“Ubicada en la hermosa comunidad cerrada de Palo Alto. Las vistas son increíbles con vistas a playa Hermosa y playa Panamá. Situado a pocos pasos de restaurantes y tiendas de comestibles. A 15 minutos en auto de la ciudad, encontrará un sinfín de restaurantes y tiendas”. Beneficios:

Vista al océano

Acceso compartido a la playa

Cocina

Televisor de 78 pulgadas con plataformas de streaming

Libros y material de lectura

Aire acondicionado, ventiladores

Wifi, conexión Ethernet, zona de trabajo

Ducha exterior, agua caliente

Lavadora, secadora, lavavajillas, congelador

Cocina exterior privada, parrilla, zona de comida al aire libre

Estacionamiento gratuito

Piscina infinita al aire libre, abierto las 24 horas

Se permiten mascotas

Cámaras de seguridad

Alojamientos más caros de Airbnb en playa Hermosa, Guanacaste. Casa Natochi (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢2.405.150 por tres noches

¢2.405.150 por tres noches Capacidad: 12 huéspedes, 3 habitaciones, 7 camas, 3,5 baños

12 huéspedes, 3 habitaciones, 7 camas, 3,5 baños Descripción: “Se puede disfrutar de vista al mar desde todas las áreas sociales y el dormitorio principal. El área de cocina y comedor tiene una vista perfecta mientras uno cocina o simplemente para disfrutar de sus comidas. Hamacas por doquier permiten relajarse frente a la playa. A pasos de las olas estas proveerán sonidos arrulladores para una vacación sin preocupaciones”.

“Se puede disfrutar de vista al mar desde todas las áreas sociales y el dormitorio principal. El área de cocina y comedor tiene una vista perfecta mientras uno cocina o simplemente para disfrutar de sus comidas. Hamacas por doquier permiten relajarse frente a la playa. A pasos de las olas estas proveerán sonidos arrulladores para una vacación sin preocupaciones”. Beneficios:

Vista a la bahía, vista al jardín

Acceso a la playa

Cocina

Agua caliente

TV, libros, juegos de mesa

Aire acondicionado, ventiladores

Patio, zona de comida al aire libre

Wifi, zona de trabajo

Estacionamiento gratuito

Se permiten mascotas

Alojamientos más caros de Airbnb en playa Hermosa, Guanacaste. Casa Lina. (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢1.974.736 por tres noches

¢1.974.736 por tres noches Capacidad: 16 huéspedes, 6 habitaciones, 9 camas, 6,5 baños

16 huéspedes, 6 habitaciones, 9 camas, 6,5 baños Descripción: " Villa Daiquiri fue construida por los Bacardí. Perfecto para familias, grupos o una boda. Las vistas son impresionantes. Azulejos personalizados firmados a mano de artesanos. Accesorios chapados en oro. Ventanas de media luna. Villa es un combo art déco/funk de los años 70. Disfruta de nuestra mansión en la playa mejor valorada de Costa Rica".

Villa Daiquiri fue construida por los Bacardí. Perfecto para familias, grupos o una boda. Las vistas son impresionantes. Azulejos personalizados firmados a mano de artesanos. Accesorios chapados en oro. Ventanas de media luna. Villa es un combo art déco/funk de los años 70. Disfruta de nuestra mansión en la playa mejor valorada de Costa Rica". Beneficios:

Vista a la bahía

Acceso compartido a la playa

Cocina

Wifi, conexión Ethernet, zona de trabajo

Ducha exterior, agua caliente

Lavadora, secadora, lavavajillas

Televisor de 42 pulgadas, cable estándar, sistema de sonido

Mesa de billar, mesa de ping pong, libros y material de lectura

Estacionamiento gratis

Piscina al aire libre privada, abierto las 24 horas

Aire acondicionado, ventiladores

Parrilla, zona de comida al aire libre, mobiliario exterior

Alojamientos más caros de Airbnb en playa Hermosa, Guanacaste. Villa Daiquirí. (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢1.835.483 por tres noches

¢1.835.483 por tres noches Capacidad: 12 huéspedes, 5 habitaciones, 5 camas

12 huéspedes, 5 habitaciones, 5 camas Descripción: “Un nombre completamente apropiado para esta exquisita casa de lujo diseñada a medida. Ubicado dentro de la exclusiva comunidad cerrada de Monte Paraíso. Cada detalle de Los Sueños ha sido meticulosamente elaborado para superar las expectativas. Con vistas impresionantes del Golfo de Papagayo, servicios de clase mundial y seis lujosas suites de dormitorio, esta casa es la mejor escapada de ensueño”.

“Un nombre completamente apropiado para esta exquisita casa de lujo diseñada a medida. Ubicado dentro de la exclusiva comunidad cerrada de Monte Paraíso. Cada detalle de Los Sueños ha sido meticulosamente elaborado para superar las expectativas. Con vistas impresionantes del Golfo de Papagayo, servicios de clase mundial y seis lujosas suites de dormitorio, esta casa es la mejor escapada de ensueño”. Beneficios:

Cocina, parrilla

Wifi, conexión Ethernet, zona de trabajo

Estacionamiento gratuito

Piscina

Aire acondicionado, ventilador de techo

Extintor de incendios, botiquín

Televisor con cable estándar

Lavadora, secadora, lavavajillas

Alojamientos más caros de Airbnb en playa Hermosa, Guanacaste. Los Sueños (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢1.700.913 por tres noches

¢1.700.913 por tres noches Capacidad: 12 huéspedes, 6 habitaciones, 10 camas, 4 baños

12 huéspedes, 6 habitaciones, 10 camas, 4 baños Descripción: “Los apartamentos son muy espaciosos, con mucha luz natural, una gran cocina y una impresionante vista al mar. Una de las únicas propiedades frente a la playa en la zona, a pocos pasos del mar, ¡realmente única! A pocos minutos en coche de restaurantes y tiendas y otras playas cercanas, así como a un corto paseo en barco de la península de Papagayo".

“Los apartamentos son muy espaciosos, con mucha luz natural, una gran cocina y una impresionante vista al mar. Una de las únicas propiedades frente a la playa en la zona, a pocos pasos del mar, ¡realmente única! A pocos minutos en coche de restaurantes y tiendas y otras playas cercanas, así como a un corto paseo en barco de la península de Papagayo". Beneficios:

Vista al océano, vista al mar

Acceso a la playa

Ducha exterior, agua caliente

Cocina

Lavadora, secadora, lavavajillas

Wifi, wifi móvil

TV, libros y juguetes para niños, juegos de mesa

Aire acondicionado, ventilador de techo

Estacionamiento residencial gratuito

Piscina privada, disponible todo el año

Zona de comida al aire libre, parrilla, mobiliario exterior

Cámaras de seguridad