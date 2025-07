Pasó el feriado del 25 de julio: estos son los tres fines de semana largos que aún le quedan al 2025

A esta altura del 2025 los costarricenses hemos disfrutado de la mitad de los días festivos que por ley se otorgan durante el año. La buena noticia es que todavía restan seis feriados y tres fines de semana extendidos.

Acabamos de conmemorar el 201 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, lo cual generó un fin de semana largo para la mayoría de trabajadores nacionales. En agosto, el calendario marca tres días festivos más y a continuación le explicamos cómo sacarle el máximo provecho al calendario para estirar sus días de descanso.

El próximo feriado será el sábado 2 de agosto, en el que se conmemora el Día de la Virgen de los Ángeles. Este corresponde a un feriado de pago no obligatorio y para este año la fecha será sábado.

En los feriados de pago no obligatorio, el empleado no recibe remuneración por ese día si no trabaja (en casos de salario por hora o por día). Sin embargo, si el empleado labora durante un feriado de esta índole, se le remunera con su salario habitual.

Un caso similar ocurre el 31 de agosto, cuando se conmemora el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. Para esta ocasión, este feriado caerá domingo.

LEA MÁS: Estos son los feriados del 2025: tome nota porque por ahora no hay traslados como en años anteriores

El primero de los fines de semana largos que restan del 2025 llegará el 15 de agosto, en la celebración del Día de la Madre. Este año el festivo corresponde a un viernes, por lo que una buena manera de sacarle provecho es solicitando de vacaciones el jueves 14, el lunes 18 o ambos, dependiendo de la cantidad de días que disponga el trabajador y los planes que haya diseñado.

Si a usted le corresponde trabajar el 15 de agosto, recuerde que es un feriado de pago obligatorio, por lo que su patrono le debe pagar doble la jornada, así como una remuneración triple por las horas extras que llegase a trabajar. Asimismo, ningún patrono puede obligar a sus empleados a laborar en feriado, tiene que haber un acuerdo explícito entre las partes que lo consienta.

Un mes después de la celebración de las madres llega otro fin de semana extendido, con motivo de la Independencia de Costa Rica. En esta ocasión el 15 de septiembre es lunes, por lo que las personas pueden aprovechar esa ventaja de descanso pidiendo de vacaciones el viernes 12 o el martes 16 (incluso ambos), dependiendo del saldo de días libres en el trabajo.

Iniciando diciembre llega el último fin de semana largo del año, con la conmemoración del Día de la Abolición del Ejército, que será el 1.° de ese mes: un lunes. Nuevamente se presenta la posibilidad de ampliar el fin de semana largo tomando libres el viernes 28 de noviembre o el martes 2 de diciembre (con la posibilidad de tomar los dos).

Estos dos últimos festivos tienen naturaleza diferente, ya que mientras el 15 de septiembre es de pago obligatorio, el del 1.° de diciembre no lo es.

En resumen los fines de semana largos que restan en el año pueden proporcionarle a los trabajadores un mínimo de tres días libres —suponiendo que la persona labore en horarios de lunes a viernes— y un máximo de seis si se toman de vacaciones el día laboral previo y el posterior al festivo.

La celebración de la Navidad, el jueves 25 de diciembre, será el último feriado del año en curso. Aquí el trabajador, si aún tiene vacaciones, puede solicitar libre el viernes 26 para extender el fin de semana festivo, aunque lo más común es que las empresas tomen las últimas dos semanas al año de receso al igual que las instituciones del sector público.

LEA MÁS: ¿Planeando una escapada? Vea cuánto cuesta la entrada a estos destinos turísticos en Costa Rica

La principal recomendación es que si usted planea utilizar alguna de estas ventanas de días libres, lo ideal es que lo coordine con su patrono con antelación para evitar cualquier contratiempo.

Durante los feriados muchas personas aprovechan para hacer actividades al aire libre. Foto: Mayela López (Mayela López)

No hay proyectos para trasladar feriados

Del 2020 al 2024 se aplicó una ley en Costa Rica que trasladaba el disfrute de los feriados al lunes más cercano a su fecha original, buscando reactivar el turismo tras los efectos de la pandemia. Aunque esa iniciativa fue bien recibida por los empresarios del sector, para este año quedó sin efecto y por ahora no se vislumbra que los diputados aprueben un proyecto similar en el corto plazo.

Si bien en la corriente legislativa se han presentado algunas iniciativas, lo cierto es que ninguna ha logrado avanzar lo suficiente como para convertirse en ley y volver a cambiar el calendario de festivos.

LEA MÁS: Terminó Semana Santa: estos son los feriados que le quedan al 2025, vea cómo aprovecharlos para tener fines de semana más largos

El calendario de feriados en Costa Rica, más que una simple lista de días libres, es un pilar fundamental para la dinámica social y económica del país. Cada fin de semana largo representa una valiosa oportunidad para impulsar el turismo interno, ya que las familias y grupos de amigos aprovechan estos días para explorar playas, montañas y zonas rurales, generando un impacto positivo directo en hoteles, restaurantes, operadores turísticos y pequeños negocios locales.