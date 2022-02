Plataforma digital Justo anuncia su llegada a Costa Rica con una inversión de $1 millón

Este 15 de febrero, llegó al país la herramienta tecnológica Justo, de origen chileno, con el objetivo de facilitar a los comercios costarricenses y a la industria gastronómica sus ventas en línea. Además de, brindar a los empresarios “autonomía” para desarrollar su negocio y hacer más eficiente el contacto con los clientes.

Con un inversión de $1 millón, el “partner” tecnológico permitirá a las empresas tener control de sus órdenes en línea, última milla y además acelerar sus negocios y ventas a través de una estrategia de marketing digital. La compañía anunció su expansión a nivel local, así como en el mercado ecuatoriano.

El reto en esta etapa de crecimiento para la solución tecnológica es apoyar a 1.000 “partners” en los nuevos mercados y trabajar con las 100 principales marcas de cada país —de gran, mediana y pequeña escala— con el valor de su propuesta diferencial, para restaurantes en línea. Fotografía: Cortesía Justo.

Según se lee en el comunicado de prensa, Justo se enfoca en el desarrollo y consolidación de los canales propios de las marcas, conectando al consumidor con el restaurante y negocio, sin intermediarios.

De esta manera, el cliente ingresa a un sitio web propio del restaurante o comercio, hace su compra en línea mediante un carrito de compras, y finalmente lo adquirido puede ser entregado a su casa u oficina, permitiendo tener una “experiencia directa”.

“Justo no es una aplicación de delivery porque los comercios no se muestran en una tercera plataforma, sino más bien los clientes ingresan al sitio web propio del comercio. Esto le permite a los restaurantes y comercios manejar directamente su negocio, habilitando su independencia digital con una solución “end to end” a largo plazo, mediante la cual pueden conectarse con sus consumidores de forma eficiente y oportuna”, afirmó Paolo Solís, country manager de Justo en Costa Rica.

El reto en esta etapa de crecimiento para la solución tecnológica es apoyar a 1.000 socios (partners como los denomina la empresa) en los nuevos mercados y trabajar con las 100 principales marcas de cada país —de gran, mediana y pequeña escala— con el valor de su propuesta diferencial, para restaurantes en línea.

Justo se encarga de la creación del sitio web del comercio, con carro de compras autoadministrable y se integran todas las herramientas necesarias para que los empresarios puedan vender en línea.

“Ofrecemos a todos nuestros “partners” un programa de aceleración de Justo, que consigue un crecimiento de hasta 30%, semana contra semana, y de esa manera pueden aumentar las ventas con campañas dinámicas, atractivas y llegando a su público objetivo”, destacó Solís. }

La herramienta también tiene como fin apoyar a los comercios con “los precios más justos del mercado”, para los negocios puedan seguir creciendo, con el pago de comisiones justas y con un contacto estratégico con sus consumidores.

Asimismo, la plataforma le facilita a sus aliados, estrategias digitales para que ellos puedan hablar directamente con sus clientes.

“La información de las preferencias de compra es propiamente de nuestros clientes, con lo cual ellos pueden ofrecer productos afines a sus audiencias en el momento preciso y al mejor precio, teniendo de esta manera una probabilidad más alta de una compra efectiva”, dijo el vocero de Justo.

Actualmente, Justo opera en seis países: Chile, Perú, Colombia, México, Ecuador y Costa Rica.

Los servicios de la plataforma digital, por ahora, pueden ser contratados por restaurantes y comercios ubicados en el Gran Área Metropolitana (GAM), y en el mediano plazo planean abrir en otras zonas del país.

La startup chilena se fundó en 2018 y cuenta con más de 10.000 restaurantes asociados en la región.