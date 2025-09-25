Negocios

¿Por qué el CEO de Fifco dice que Costa Rica puede ser un ‘hub’ cervecero? Esta es la perspectiva de lo que vendría con Heineken

A falta de confirmación del acuerdo con la cervecera de Países Bajos, ya se empiezan a vislumbrar cuáles serían las claves operativas de cara al futuro

Por Brandon Flores

El acuerdo de venta del segmento de bebidas, alimentos y retail de Fifco a Heineken por $3.250 millones trae consigo una consecuencia estratégica clave para Costa Rica: su potencial consolidación como “hub” (centro de operaciones y producción) de Heineken con miras a atender el mercado centroamericano particularmente en el segmento de bebidas. A falta de ratificación de la transacción, ya se empiezan a esbozar cuáles serían los planes de la firma neerlandesa una vez que tome el control operativo.








