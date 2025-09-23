¿Por qué vendieron la mayoría de marcas de Fifco a Heineken? CEO de la cervecería responde

Este lunes se confirmó que Florida Ice and Farm (Fifco) llegó a un acuerdo de venta con la empresa neerlandesa Heineken en una transacción que incluye la mayoría de marcas de alimentos, bebidas y sector retail por un monto de $3.250 millones. De esta manera, marcas como Imperial, Pilsen, Pepsi, Musi o Musmanni dejarán de estar en manos de esta compañía costarricense.

El acuerdo de Heineken compró el 75% restante de la participación en Distribuidora La Florida S.A. que abarca sus divisiones de bebidas, alimentos y venta al detalle —incluyendo la franquicia de panaderías Musmanni y la cadena de conveniencia MUSI— y sus operaciones generales, que se extienden a El Salvador, Guatemala y Honduras. Desde hace varios años, la empresa de los Países Bajos tenía el 25% de la participación.

La tarde de este martes, Rolando Carvajal, CEO de Fifco conversó con El Financiero y reveló sobre la transacción. La principal pregunta que ha surgido alrededor del asunto, es ¿por qué tomar la decisión de vender la mayoría de la marca?

“Luego de maś de 23 años de una relación de socios estratégicos entre Fifco y Heineken, alcanzan un momento donde el retorno es positivo para los accionistas de Fifco y a su vez Heineken ve la posibilidad de materializar un movimiento estratégico en la región centroamericana”, explicó Carvajal.

El CEO detalló que una vez que el acuerdo esté materializado —todavía falta la autorización de la Junta Directiva y Coprocom— los accionistas de Fifco pueden esperar un rendimiento extraordinario sobre sus acciones. Si se obtienen dichas aprobaciones, se espera que la transacción se complete en el primer semestre del año 2026, aunque Carvajal no descarta que el proceso se alargue o se acorte.

Tras esta decisión corporativa —que según el CEO la negociación tomó varios meses— Fifco se quedará con la división de hospitalidad está compuesta por los hoteles Westin Reserva Conchal y W Costa Rica, ambos ubicados en Reserva Conchal, en Guanacaste. También en esa zona del país, Fifco tiene varios proyectos residenciales.