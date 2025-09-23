Negocios

Heineken analizó cuánta cerveza tomamos en Costa Rica para comprar Fifco y esto fue lo que encontró

Por Redacción EF

Entre todos los análisis que el gigante cervecero Heineken realizó en el contexto de su compra del sector de bebidas de Fifco, la empresa estudió el consumo de cervezas en Costa Rica.








FifcoHeinekencerveza
Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

