¿Producto de temporada o permanente? Conozca el plan de Dos Pinos para la Paleta Pinito

Normalmente, las marcas experimentan con nuevos productos dentro de su portafolio para medir la reacción del consumidor. Una de las estrategias más comunes es lanzarlos por temporada o por tiempo limitado, con el fin de generar una sensación de escasez que incentive la compra antes de que se agoten.

A finales de 2025, la cooperativa Dos Pinos puso de cabeza a medio país con el lanzamiento de su ‘Paleta Pinito’, un helado en forma de corazón, con cobertura y sabor a leche Pinito —uno de sus productos más icónicos—. Las redes sociales se llenaron de videos de “afortunados” que lograban encontrar el postre, mientras los comentarios se saturaban de “antojados” que aún no habían podido probarlo y cuestionaban por qué había tan pocas unidades disponibles.

Ante la magnitud de la recepción, la empresa reconoció a finales del año anterior que el boom superó todas las expectativas y que analizaban la posibilidad de incorporarlo de manera permanente a su portafolio.

Meses después, EF volvió a consultar a la marca sobre los planes para el producto y si finalmente se mantendría como una edición de temporada o pasaría a formar parte del portafolio regular de la cooperativa.

“Su desarrollo respondió a un producto de temporada. Esta paleta se suma al portafolio de productos exitosos que ha creado la Cooperativa a lo largo del tiempo. De cara al 2026, se tiene previsto realizar un análisis integral de los productos de mayor aceptación, con el fin de evaluar cuáles podrían regresar al mercado y en qué momento sería más oportuno hacerlo”, indicó la marca por medio de su equipo de comunicación.

El fenómeno de la paleta Pinito reafirma que, en el mercado actual, la nostalgia combinada con el sentido de urgencia continúa siendo una de las fórmulas más potentes para el branding.

Aunque el futuro del helado de corazón sigue en análisis de cara a 2026, el experimento no solo alcanzó cifras récord de ventas, sino que también consolidó la capacidad de Dos Pinos para movilizar emocionalmente al consumidor costarricense. No sería extraño, por tanto, que la marca vuelva a sorprender próximamente con alguna innovación dentro de su portafolio.

