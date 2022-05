Publicis Global Delivery abrió 200 puestos de trabajo para profesionales de Marketing Digital

Publicis Global Delivery busca llenar 200 plazas nuevas por medio de su feria de empleo, la cual se celebrará del 30 de mayo al 24 de junio. (Shutterstock/Shutterstock)

Publicis Global Delivery (PGD), empresa que brinda servicios en consultoría y desarrollo de soluciones, abrió 200 plazas de account manager (gerente de cuentas) en tres líneas: investment programmatic, investment tradicional e invoice reconciliation, según confirmó la empresa por medio de un comunicado de prensa.

Los puestos de empleo se abrieron en el marco de su feria de empleo, a realizarse entre el 30 de mayo y el 24 de junio. Para participar en el proceso de selección, la empresa solicita nivel avanzado de inglés (mínimo B2), conocimientos en marketing digital y habilidades avanzadas de Excel.

Para el puesto de investment programmatic, además se solicita experiencia en plataformas de visualización tipo Data Studio y PowerBi y conocimiento en compra y venta de espacios publicitarios. En el caso de investment tradicional se requiere manejo de base de datos o experiencia en temas financieros y administrativos y para invoice reconciliation se busca que el postulante conozca de billing o cuentas por pagar.

Los postulantes deberán ingresar del 30 de mayo al 24 de junio al sitio web https://jobfair.bypgd.com, donde podrán iniciar el proceso, el cual dependiendo de la experiencia y la vacante a la que se aplique tendrá una sección de pruebas técnicas. Las posiciones estarán abiertas para trabajar de manera remota en todo Costa Rica.

PGD no especificó en su comunicado el presupuesto invertido en la apertura de dichas plazas.

Charlas

Como parte de su feria de empleo, PGD realizará además diversas charlas bajo el siguiente cronograma compartido por medio del comunicado de prensa:

1 de junio: Metaverso, impartido por Daniel Vega

Descripción: “¿Te gustaría despertar y al alcance de tu mano poder ir a la India y ver el Taj Mahal sin límite de tiempo y al más mínimo detalle? ¿Asistir al próximo Coachella sin tener que hacer filas ni pagar enormes sumas? El metaverso podemos entenderlo como el internet inmersivo tridimensional. La idea del Metaverso es más allá de poder usar Internet, se trata de vivirlo.”

8 de junio: The Strategy Scrapbook, impartido por César Morales.

Descripción: “The strategy scrapbook, es un rápida pasada por planning & strategy (planificación y estrategia). Es una guía que nos permite ver cómo funciona el proceso para hacer planeación y estrategia, qué metodología usamos, cómo nos acercamos a un brief y cómo le damos solución de manera asertiva y efectiva.”

15 de junio: The journey of programmatics at PGD, impartido por Andrés Gómez

Descripción: “Las oportunidades dentro de Programmatics en PGD, los pilares/actitudes importantes dentro del negocio y la cultura.”

22 de junio: Herramientas y Skills aplicadas en programática, impartido por Felipe Sagobal y Luis Ríos

Descripción: “¿Cuáles son los skills (habilidades) necesarios y cuales se desarrollarán trabajando con el modelo de compra programática? En esta charla se hablará de la importancia y el modelamiento de data en Excel para su análisis, reporting e insights.”