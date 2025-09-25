Negocios

¿Qué frena a las aerolíneas para volar directo de Europa a Guanacaste?

Actualmente la terminal de Liberia depende mucho de los vuelos a Estados Unidos y Canadá y pese a que los números de tŕafico crecen, tiene el pendiente de diversificar sus rutas. Exploramos diversos factores que explican la casi nula operación de vuelos hacia el Viejo Continente

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto Daniel Oduber de Liberia —ahora conocido en el ámbito aeronáutico como Guanacaste Aeropuerto— ha experimentado un notable aumento en el pasado reciente. Situado parelelo a la transitada ruta 21, este crecimiento en las operaciones de la terminal aérea refleja la creciente popularidad de Guanacaste como destino turístico.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Vuelos a LiberiaGuanacaste Aeropuerto
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.