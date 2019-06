“Lo segundo es neutralizar emisiones por diferentes vías (como sembrar árboles o hacer transacciones de bonos de carbono). Pero lo primero refiere en particular a desligar el crecimiento económico de la generación de emisiones. En eso, las compensaciones no son lo relevantes, sino un crecimiento que no genere más emisiones. El país solo alcanzará la descarbonización si avanza en transformar sus principales sectores económicos generadores de emisiones, especialmente el transporte y otros sectores como la ganadería y los residuos sólidos”, comentó.