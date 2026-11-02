Negocios

¿Qué pasó con la ruta entre San José y Las Vegas que se anunció para octubre de este año?

La aerolínea Southwest confirmó a inicios de enero esa ruta inédita

Por Brandon Flores

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El pasado 12 de enero, las autoridades del ICT y la aerolínea Southwest anunciaron el inicio de una nueva ruta aérea directa entre San José y Las Vegas, en el estado de Nevada. En ese momento, se indicó que los vuelos comenzarían en octubre.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.