¿Qué pasó con la ruta entre San José y Las Vegas que se anunció para octubre de este año?

El pasado 12 de enero, las autoridades del ICT y la aerolínea Southwest anunciaron el inicio de una nueva ruta aérea directa entre San José y Las Vegas, en el estado de Nevada. En ese momento, se indicó que los vuelos comenzarían en octubre.

Según se informó, las operaciones serían de lunes a domingo, saliendo del Aeropuerto Internacional Harry Reid (LAS), a las 11:20 de la noche, para llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a las 6 a.m. Desde Costa Rica, los vuelos se programaron de vuelta a Las Vegas entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde del día siguiente. La duración aproximada del vuelo es cercana a las 7 horas.

Este medio pudo confirmar que el vuelo no apareció en el cronograma oficial del ICT, por lo que se consultó a la entidad a qué se debía esa ausencia. Según la compañía aérea, decidieron cancelar la ruta debido a que no tuvo la recepción esperada de parte de los viajeros y valorarán en un futuro volver a lanzarla al mercado.

De esta forma, actualmente Southwest vuela directo a Orlando y a Houston desde San José diariamente y también a Houston desde Liberia, pero los sábados y domingos.

Southwest anunció esta nueva ruta en enero anterior. ( Southwest/Cortesía)

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