Ranking Great Place to Work 2026: vea cuáles 6 empresas bajaron de posición en Costa Rica

Great Place to Work publicó los resultados de su medición de clima laboral en Costa Rica; este documento clasifica a las organizaciones tras procesar las encuestas aplicadas durante el año 2025 para configurar la edición del 2026.

Participar en esta auditoría exige cubrir el costo del proceso, por lo que las firmas asumen el pago de una cuota para medir su entorno de oficina; sin embargo, el valor exacto de esta tarifa no es de conocimiento público.

Asumir este importe resulta insuficiente para asegurar un espacio dentro del ranquin, pues cada empleador necesita aprobar el cuestionario Trust Index con un mínimo de 65% de respuestas favorables de su planilla.

Proteger la identidad del personal rige la aplicación de esta herramienta estadística; el anonimato existe porque los datos viajan directamente a los servidores de Great Place to Work, impidiendo que las gerencias identifiquen las respuestas de cada individuo.

Contrastar los resultados actuales frente a la edición anterior evidencia caídas en las casillas del reporte; seis corporaciones bajaron de posición tras el cruce de información reciente aportada por los trabajadores.

Revisar la base de datos ubica a 3M Global Service Center Costa Rica con un descenso de ocho lugares; este centro de servicios profesionales pasó de la ubicación 10 al puesto 18 en un periodo de 12 meses.

Cloudera reportó una pérdida de cuatro espacios dentro de la clasificación general del país; la corporación desarrolladora de tecnologías de la información bajó de la sexta casilla al lugar 10 de la lista.

La metodología exige a las organizaciones con más de 500 trabajadores la entrega de un informe cualitativo sobre sus prácticas gerenciales denominado Culture Audit. (champpixs/iStock)

Thomson Reuters Costa Rica Servicios S.A. igualó una baja de cuatro peldaños en el análisis de este año; el negocio de análisis de datos pasó de la ubicación 12 para situarse en el lugar 16.

Aeris Holding CR cedió posiciones en la tabla del registro laboral; la administradora aeroportuaria retrocedió de la tercera casilla al sexto lugar del reporte tras el procesamiento de sus encuestas.

TradeStation reportó un retroceso de un puesto frente a otros participantes de la industria informática; la creadora de plataformas bursátiles pasó de la ubicación 16 al escalón 17 en esta revisión.

El cuestionario estándar utiliza una escala de respuesta de cinco puntos para documentar la percepción de la planilla. (Shutterstock/Shutterstock)

Marriott International registró una caída de un peldaño en las métricas de esta temporada; la marca hotelera pasó del lugar 18 a la posición 19 dentro de las posiciones nacionales.

Definir estas casillas depende de un cálculo algorítmico interno de Great Place to Work; dos variables matemáticas dictan un 85% de la nota final de la organización evaluada.

El sistema informático cruza los niveles de confianza del empleado con el desarrollo del potencial humano en la oficina; las herramientas estadísticas miden la equidad de oportunidades sin importar el cargo de la persona encuestada.

Conservar el lugar de un año a otro obliga a reducir las brechas de trato a lo interno del personal; la evaluación numérica castiga las diferencias de percepción detectadas entre hombres y mujeres de un mismo departamento.

Añadir el 15% restante de la calificación depende de otros tres factores organizacionales; los instrumentos métricos cuantifican las dinámicas de liderazgo junto con la innovación y los valores corporativos vigentes.

Reprobar esta evaluación impide el ingreso a la lista pública; Great Place to Work mantiene en estricta confidencialidad la identidad de aquellas firmas que pagan la tarifa y no superan el porcentaje de aprobación.