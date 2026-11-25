Las marcas más influyentes de Costa Rica se ubican en cinco industrias principalmente: institucional, educación superior (pública y privada), banca y finanzas, salud privada y farmacéuticas y ciencias de la vida.

“El índice tiene que ver con reputación e influencia y cómo impacta en la gente”, dijo Gabriela Piedra, vicepresidenta senior de Shift Latam, quien presentó la primera edición del estudio Brand Influence Index este 25 de noviembre en el evento RED506, organizado por El Financiero.

Para medir la influencia se utilizó una herramienta del Shift Lab, la cual incorpora inteligencia artificial (IA) y permite identificar la presencia de las marcas en medios tradicionales y digitales y su capacidad para construir asociaciones (percepción, reputación y movilidad) reconocibles.

En ese proceso se utilizaron tres fuentes documentales: medios de comunicación (lo que se publica o valida en forma independiente), el reconocimiento de tomadores de decisión y la voz de la marca para determinar la consistencia y la coherencia con el discurso.

Cada dimensión tiene un porcentaje de la puntuación y la información se rastrea o registra mediante diferentes métodos. Se mide lo que la marca dice, lo que su audiencia hace y lo que terceros confirman.

En esa medición y análisis se consideraron los atributos (confianza y credibilidad, liderazgo, innovación e impacto) y la capacidad de las marcas para ser creíbles, convertirse en referentes, generar productos o servicios nuevos y afectar socialmente.

El ranking de firmas más influyentes en Costa Rica fue presentado este miércoles 25 de noviembre durante el evento RED506 en el Hotel Crowne Corobicí. (JOHN DURAN/John Durán)

Resultados

En el estudio se muestra que hay contenidos que no generan influencia, otros son comerciales y un tercer tipo de contenido se refiere al impacto social y al liderazgo de la marca.

Se revisó la coherencia entre lo que dicen las firmas de sí mismas y lo que ocurre realmente, donde la mayoría no logra un resultado mínimo. “Algo pasa y no se logra el objetivo inicial”, advirtió Piedra. “Un 30% del contenido no hace reaccionar a la gente”.

El mejor resultado se obtiene en liderazgo, pero hay retos en innovación, impacto social y confianza ante terceros. “El reto es qué tan diferenciador es la marca”, agregó Piedra.

Entre los hallazgos se encontró que hay 100 firmas influyentes, algunas de las cuales se destacan en sus sectores, como la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Latina e INCAE en educación, por ejemplo; en consumo masivo, Florex, Unilever y Grupo Johnson; y en telecomunicaciones, destacan ICE, Claro, Liberty y Telecable.

El sector de mayor influencia es el institucional (con el 12% de las 100 firmas más influyentes), seguido por educación superior (10%), banca y finanzas (8%), salud privada (8%) y farmacéutico y ciencias de la vida (8%).