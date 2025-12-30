Repase las aperturas de comida rápida y otros restaurantes en Costa Rica durante el 2025

Las franquicias de alimentos en Costa Rica, incluyendo establecimientos de comida rápida, casual y cafeterías, continúan con sus proyectos de expansión. Se observa una tendencia creciente a que estos restaurantes se ubiquen no solo dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM), sino también varias marcas se expanden en áreas con alto flujo turístico, aunque estas se encuentren más distantes del centro del país.

Cada una de estas inauguraciones es una decisión calculada por las empresas, no solo por la inversión que conlleva abrir un local, sino también por el efecto que tiene la llegada de las marcas a cada punto, pues normalmente se traduce en empleo. Dicho sea de paso, durante el 2025 se cumplieron 75 años de la llegada de las franquicias de comida rápida a territorio nacional.

Pero, ¿cuántas aperturas tuvo cada una de las cadenas este año y con cuántos locales quedan de cara al inicio de 2026? Lo repasamos a continuación.

Para obtener estos datos se consultó directamente a las marcas, así como revisión de las páginas web y redes sociales.

Arby’s

La cadena especializada en sándwiches de varios tipos de carne no tuvo aperturas durante el 2025; de hecho, su última inauguración fue en diciembre de 2024, cuando abrió en Liberia. Actualmente Arby’s tiene cuatro puntos de venta en el territorio nacional y llegó al mercado costarricense en el 2022.

Burger King

Esta franquicia de hamburguesas, conocida por su sabor a la parrilla, tuvo una apertura en el año, específicamente en el Paseo de Los Turistas, en el centro de Puntarenas, frente al Anfiteatro La Concha Acústica. Con ese nuevo local, la firma BK llega a 45 restaurantes en todo el territorio costarricense.

Domino’s Pizza

En noviembre pasado se realizó la única apertura registrada de esta cadena de pizzas durante el 2025, puntualmente en el Centro Comercial Río Oro en Santa Ana. Con este movimiento, alcanzó 13 locales en el país desde su reingreso al mercado nacional en el 2022, todos en la Gran Área Metropolitana.

Dunkin’

Con prácticamente año y medio de presencia en el mercado nacional, la expansión de la marca de donas, cafés y postres ha sido acelerada. Actualmente tiene 13 puntos en la Gran Área Metropolitana y para este año tuvo cuatro nuevas sedes: Plaza Lincoln, Alajuela, San Francisco de Heredia y a mediados de diciembre una en Terrazas Lindora.

KFC

Esta marca de pollo frito tuvo una de las expansiones más fuertes en el mercado durante el 2025, pues sumó siete aperturas, con una inversión cercana a las $9 millones. KFC abrió locales en Concepción de La Unión, El Coyol, Turrialba, Santa Ana, Pavas, Desamparados y recientemente en Ciudad del Este en Curridabat.

Con estos movimientos, la franquicia llega a 67 puntos de venta en Costa Rica.

KFC abrió siete restaurantes en 2025; fue una de las marcas con más movimiento. (KFC/Cortesía)

Krispy Kreme

Con más de dos años en Costa Rica, Krispy Kreme alcanzó en 2025 su cuarto local en suelo nacional, con la apertura de un punto de venta en el City Mall de Alajuela. A ese punto se le suman los de Curridabat, Escazú y Plaza Praktico también en Alajuela.

Little Caesars

Durante el 2025, la franquicia de pizza Little Caesars abrió una nueva sede y llegó a 12 en el territorio nacional, puntualmente en Plaza Comercial Barva en ese cantón herediano. Además, en sus redes sociales, la marca reveló que planean para el corto plazo tres inauguraciones: Guápiles, San Rafael de Alajuela y San Antonio de Desamparados.

Mc Donald’s

Este año Arcos Dorados Costa Rica (franquiciador de Mc Donald’s) inauguró tres nuevas sedes: Santa Ana-Ruta 27, Grecia y, más recientemente, San Joaquín de Flores. Con esta última apertura alcanzaron los 79 restaurantes en el país.

Curiosamente, la marca completa otro año de operación —ya tiene 55 en Costa Rica— sin abrir un local en la provincia de Puntarenas.

Papa John’s

Papa John’s cerrará el 2025 con un total de 65 pizzerías operando en el país. Este crecimiento se debe a las dos nuevas aperturas que se concretaron a lo largo del año: El Guarco de Cartago y San Rafael de Heredia.

Pizza Hut

La marca de pizzas del “techo rojo” terminó el 2025 con cuatro aperturas y planes de inaugurar al menos cinco restaurantes en el 2026. En total, según consta en el sitio web de la empresa, tiene 63 restaurantes en el territorio nacional.

Popeyes

Tras un año y medio operando en Costa Rica, después de su regreso, la marca de pollo frito Popeyes llegó a tres restaurantes, luego de que en noviembre pasado abriera su local en Rohrmoser, frente a Plaza Mayor y en enero el de City Mall de Alajuela. Estos puntos se sumaron al que había en San Francisco de Heredia.

Smashburger

La marca especializada en hamburguesas tiene cuatro puntos de venta en Costa Rica: Escazú, Plaza Lincoln (Moravia), Sabana Oeste y Paseo Colón. Para el 2025, no se registró ninguna apertura de la cadena.

Starbucks

Para la cadena de cafeterías este año fue un año importante ya que abrieron sus primeras tres tiendas en la provincia de Guanacaste, continuando con su expansión fuera de la GAM. Los puntos seleccionados fueron dos en Liberia y otro más en Tamarindo para alcanzar los 31 locales en el país.

De cara al próximo año, la marca tiene como objetivo llegar a la zona de Desamparados y además abrir una cafetería más en el centro de San José.

Subway

Este año, la marca alcanzó su cifra más alta de restaurantes a nivel nacional, con un total de 82 establecimientos, logrando presencia en las siete provincias. Esto fue posible gracias a cuatro nuevas aperturas y una reubicación en: Vistana Guápiles (Ruta 32), el Centro Comercial de Guadalupe, Vistana Liberia, Turrialba y San Rafael de Heredia.

Taco Bell

Durante el 2025, la cadena de tacos tuvo cuatro aperturas: El Guarco de Cartago, Jacó, Vía Colón (Paseo Colón) y Paraíso, también en Cartago. Con esas inauguraciones, la franquicia llegó a 59 puntos de venta en todo el país.

Teriyaki

Esta cadena fue de las que no registró nuevos movimientos en el 2025 y se mantuvo con cuatro locales. Actualmente tienen presencia en los dos centros comerciales Multiplaza, así como en Lindora y Paseo Colón.

Quiznos

Finalmente, esta marca especializada en sándwiches no registró aperturas durante el año 2025. Actualmente tienen 23 puntos de venta en el país.

En el mercado hay otras marcas de comida rápida pero con una identidad orientada al servicio exprés o para llevar como Pollo Granjero, Pollolandia o Ready Pizza. Para estas no fue posible obtener el dato exacto de aperturas y cantidad de locales en el país, no obstante, sí hay evidencia de que tienen una robusta presencia a lo largo y ancho del país.

Nuevos jugadores

El 2025 también deja nuevos jugadores en el mercado de la comida casual, con la llegada de la marca IHOP y el retorno al país de Applebee’s. Ambas marcas abrieron en agosto pasado en un formato de 2x1 (las dos en una misma sede) en Plaza Tempo, en Escazú.

En este segmento compiten con marcas como Spoon, que tuvo dos aperturas en 2025 y llegó a 31 locales en el país, Chilis que abrió este año un restaurante en City Mall de Alajuela y llegó a seis en el país, Cosi, que anunció dos nuevas sedes este año (Paseo Metrópoli y Plaza Lincoln) y llegó a 11 restaurantes en la GAM, así como P.F. Changs, Olive Garden o Denny’s, con tres sedes cada una.

Las cadenas de comida rápida suelen ser fuentes de empleo para jóvenes que buscan entrar al mercado laboral. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Comida rápida en Costa Rica: a 55 años de un cambio gastronómico que trajo empleo, innovación y una batalla de marcas

LEA MÁS: Applebee’s regresa a Costa Rica. ¿Cómo queda el mercado y la competencia en el sector de comida casual?