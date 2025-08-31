Negocios

Applebee’s regresa a Costa Rica. ¿Cómo queda el mercado y la competencia en el sector de comida casual?

El mercado de comida casual en Costa Rica ha ganado terreno al ofrecer una experiencia intermedia entre el ‘fast food’ y los restaurantes formales. Con la llegada de nuevas marcas y el fortalecimiento de las locales, esta categoría se consolida como una de las de mayor potencial

Por Brandon Flores

¿Ha escuchado sobre el concepto de comida casual? Es posible que usted haya comido en un restaurante de esta categoría y no se haya percatado. Lo más común es reconocer los de comida rápida o “fast food”, sin embargo, el término “casual food” no es extraño en Costa Rica y la oferta no es poca.








