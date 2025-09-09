Negocios

Restaurante El Novillo Alegre llega a El Salvador con su primera franquicia. Estos son los detalles

La primera sede de El Novillo Alegre fuera de Costa Rica abrirá en diciembre de este año.

Por Brandon Flores

La cadena de restaurantes costarricense El Novillo Alegre anunció la internacionalización de la marca con la apertura de una sede en El Salvador, a través del modelo de franquicia. El proyecto será desarrollado en alianza con Grupo Cireba, uno de los conglomerados más experimentados en el sector gastronómico salvadoreño.








