Restaurante El Novillo Alegre llega a El Salvador con su primera franquicia. Estos son los detalles

La cadena de restaurantes costarricense El Novillo Alegre anunció la internacionalización de la marca con la apertura de una sede en El Salvador, a través del modelo de franquicia. El proyecto será desarrollado en alianza con Grupo Cireba, uno de los conglomerados más experimentados en el sector gastronómico salvadoreño.

Según indicó la empresa por medio de un comunicado de prensa, la primera sede abrirá en diciembre de este año en el distrito de San Benito, San Salvador, considerado uno de los polos con mayor crecimiento corporativo y turístico en la capital.

El Novillo Alegre proyecta replicar en El Salvador la fórmula que lo ha posicionado en Costa Rica: una oferta gastronómica centrada en carnes de calidad a la parrilla, acompañada de un menú variado y de una carta de vinos respaldada por Olé Gourmet, empresa hermana de la marca.

La cadena asegura que sus precios se alinearán con el mercado costarricense, debido a la similitud en el tipo de cambio del dólar. En una primera etapa, buscarán atraer a ejecutivos, familias y turistas, replicando el modelo de clientela que han cultivado en Costa Rica.

Leandro Aldaburu, gerente general de El Novillo Alegre en Costa Rica, afirmó que: “Este paso con El Salvador es apenas el inicio de un proyecto que venimos gestando desde hace mucho tiempo”.

La capacitación del personal será un eje clave en esta apertura. El Novillo Alegre evalúa dos esquemas: enviar a su equipo costarricense para entrenar a la planilla salvadoreña, o bien recibir a la élite de colaboradores de Grupo Cireba en Costa Rica para procesos de formación intensiva. La meta es garantizar que la experiencia de servicio y calidad sea idéntica a la que disfrutan los clientes costarricenses.

El Salvador se perfila como un mercado estratégico en la región, gracias a su crecimiento económico y al impulso de inversiones extranjeras que respaldan su desarrollo turístico. La marca confía en que este escenario permitirá consolidar su presencia y abrir camino a futuras franquicias internacionales. Panamá figura entre los próximos destinos de interés para la expansión.

Actualmente, El Novillo Alegre tiene 12 restaurantes en el territorio nacional.