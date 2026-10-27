Salas VIP del aeropuerto Juan Santamaría anuncian cierres temporales

Las tres salas VIP del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría suspenderán temporalmente sus servicios a partir del sábado 31 de octubre, aunque los períodos de cierre serán distintos para cada establecimiento.

¿Cuándo cerrará cada sala?

Lounge BAC suspenderá la atención a las 6 p. m. del sábado 31 de octubre y reabrirá a las 4 a. m. del lunes 2 de noviembre. En total, permanecerá fuera de servicio durante 34 horas.

“El horario especial se debe a un ajuste operativo programado por la administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ajeno a control de BAC”, informó la entidad ante una consulta de este medio.

En el caso de VIP Santamaría, la suspensión abarcará únicamente el domingo 1.º de noviembre, según indicó el establecimiento.

Por su parte, el VIP Lounge de Mastercard comunicó en su sitio web que estará fuera de servicio desde el sábado 31 de octubre y hasta nuevo aviso. Por tanto, todavía no tiene una fecha anunciada para retomar la atención.

Aeris no detalla el ajuste

En su respuesta ante una consulta de EF sobre si las salas VIP cambiarían de operador, Aeris destacó la importancia de estos espacios, pero no explicó las razones específicas de las interrupciones ni aclaró si habrá alternativas para sus usuarios.

“Reconocemos que los salones VIP son parte importante de la experiencia aeroportuaria, al ofrecer espacios diseñados para el descanso, la productividad y el bienestar de los pasajeros antes de abordar”, señaló.

La empresa también mencionó los reconocimientos recibidos por el aeropuerto, entre ellos el Nivel 5 de Acreditación en Experiencia del Cliente otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

“Cualquier información oficial relacionada con este tema será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales de AERIS”, agregó.

Normalmente los salones VIP del Juan Santamaría tienen un horario de 4.30 a.m. a 8 p.m.

El aeropuerto Juan Santamaría tiene actualmente tres salones VIP. Foto: Eyleen Vargas/ Agencia Ojo por Ojo. (Eyleen Vargas/ Agencia Ojo por Ojo)

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