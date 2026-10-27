Negocios

Salas VIP del aeropuerto Juan Santamaría anuncian cierres temporales

Lounge BAC y VIP Santamaría tienen fechas previstas para retomar el servicio, mientras que el salón de Mastercard permanecerá cerrado hasta nuevo aviso

Por Brandon Flores

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Las tres salas VIP del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría suspenderán temporalmente sus servicios a partir del sábado 31 de octubre, aunque los períodos de cierre serán distintos para cada establecimiento.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.