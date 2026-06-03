Negocios

¿Se va o se queda? Conozca la decisión oficial de Dos Pinos sobre la paleta Pinito

El producto causó furor en redes sociales y supermercados en la pasada época navideña

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Por Brandon Flores

Durante la pasada temporada navideña Dos Pinos sacudió el mercado con su helado de Leche Pinito, que llamó Paleta Pinito y lo presentó como una edición limitada. Rápidamente las redes sociales se llenaron de reseñas y comentarios de quienes lo habían probado y quienes no habían podido hacerlo debido a la alta demanda.








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Paleta PinitoDos Pinos
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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