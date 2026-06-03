¿Se va o se queda? Conozca la decisión oficial de Dos Pinos sobre la paleta Pinito

Durante la pasada temporada navideña Dos Pinos sacudió el mercado con su helado de Leche Pinito, que llamó Paleta Pinito y lo presentó como una edición limitada. Rápidamente las redes sociales se llenaron de reseñas y comentarios de quienes lo habían probado y quienes no habían podido hacerlo debido a la alta demanda.

La presión de los compradores funcionó y la cooperativa anunció oficialmente que la Paleta Pinito no se irá de los congeladores y ahora será un miembro permanente de su lista de productos. Esta decisión es poco común en el mundo de los negocios, donde los productos de temporada están programados para desaparecer rápido y dar espacio a lo que sigue.

El poder de los recuerdos de la infancia

El éxito de este helado no se debe solo a que sea rico, sino a un truco que los expertos llaman “el negocio de la nostalgia”. Al usar el sabor de la Leche Pinito —una marca que los costarricenses han tomado en sus casas por generaciones—, el helado tocó el corazón de la gente, recordándoles su niñez.

Para los curiosos de la receta, el helado está hecho con leche 100% costarricense, lleva un centro de leche condensada y una cubierta blanca. Sofía Valverde, gerente de Comunicación de Dos Pinos, explicó que la respuesta del público rompió todas las proyecciones que tenía puesto que la gente inundó las redes sociales y los comercios pidiendo que no quitaran el producto, obligando a la empresa a cambiar su estrategia.

El reto de llevarlo a todo el país

Pasar de fabricar un helado por unas pocas semanas a producirlo para siempre no es tan fácil como parece. La fábrica de Dos Pinos tuvo que reorganizar sus máquinas y asegurar suficiente leche de los productores nacionales para que los congeladores nunca se quedaran vacíos.

La empresa confirmó que mantendrá el batido especial de este mismo sabor en sus heladerías de La Estación.

La paleta Pinito en principio fue lanzado como un producto por tiempo limitado. (Fabrice Le Lous/Fabrice Le Lous)

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