Negocios

Seis claves para ser un mejor líder este 2026

¿Cómo ser un mejor jefe este año? El consultor Germán Retana explica las claves para evolucionar hacia un liderazgo basado en el propósito, la credibilidad y el aprendizaje continuo para retener talento.

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

La llegada de un nuevo año no solo permite renovar metas, sino que impone la necesidad de transformar la gestión directiva.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa Ricaliderazgogerencia
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.