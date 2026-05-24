Sin Spirit ni JetBlue: estas son las opciones que quedan para volar directo de San José a Orlando y sus precios

A inicios de mayo la aerolínea Spirit suspendió sus operaciones debido a complicaciones financieras. Además, a partir del 8 de julio, la compañía JetBlue dejará de ofrecer la conexión entre San José y Orlando, debido a los incrementos en el precio del petróleo y para priorizar aquellas rutas donde no tienen tanta competencia.

Estos movimientos dejan “un hueco” en la oferta de vuelos desde San José a ese destino estadounidense.

Orlando es muy apetecido por los viajeros costarricenses como sede de compras y diversión, pues allí se ubican los parques temáticos de Disney y Universal que atraen a niños y grandes. Además, suele haber más oferta de vuelos que a otros destinos, pero de cara al segundo semestre del año, la oferta se reajusta.

Ahora bien, ya con Spirit fuera del mercado y con JetBlue próximo a suspender la ruta, si usted está planeando un viaje a Orlando, le contamos qué aerolíneas vuelan actualmente a ese destino de forma directa y cuál es el precio promedio para un viaje redondo por persona.

Los icónicos aviones amarillos de Spirit dejaron de operar a inicios de mayo. (Jose Cordero)

Según el itinerario de vuelos del ICT y tomando en cuenta los anuncios más recientes, quedarán tres compañías aéreas que ofrecen este servicio (todas de bajo costo o low cost): estos son sus precios.

Para este ejercicio se tomó en cuenta un viaje del domingo 5 al domingo 12 de julio de este año, a propósito de las vacaciones de medio año. De la oferta total, solamente una aerolínea no tiene servicios diarios entre San José y Orlando y todas operan desde el Juan Santamaría.

Frontier

Esta fue la opción más reciente que se agregó a la oferta para los viajeros nacionales que quieran ir a Orlando. A partir del 21 de mayo ofrece dos conexiones semanales entre ambas ciudades (jueves y domingos).

Para las fechas seleccionadas el vuelo de Frontier sale del Juan Santamaría a las 09.35 y llega a Orlando a las 15.04, mientras que el de regreso está previsto para salir de territorio estadounidense a las 07.00.

En cuanto al precio, el vuelo redondo es de $519 (unos ȼ237.000) solo con artículo personal y sube hasta los $807 (ȼ368.000), que es la alternativa más completa pues tiene artículo personal, equipaje de cabina y dos maletas documentadas de hasta 50 libras cada una.

Southwest

Esta compañía aérea opera el vuelo saliendo de San José a las 08.45 para llegar a Orlando a las 14.00; mientras tanto, el regreso está previsto para las 09.55 y aterrizar en Costa Rica a las 11.00.

En cuanto al precio, las tarifas en el vuelo de ida inician en $294 (ȼ113.550), e incluye artículo personal y maleta de mano. Por otro lado, la tarifa más completa para ese servicio tiene un valor de $484 (ȼ220.705) e incluye artículo, equipaje de cabina y dos maletas documentadas gratis.

Para el viaje de regreso, los precios van desde los $449 (ȼ204.750) hasta los $597 (ȼ272.230). Por lo tanto, el vuelo redondo tiene un precio final de $743 (ȼ338.800) con la opción más económica y de $1.081 (ȼ493.000) en la más completa.

Volaris

Esta aerolínea inauguró en julio del año pasado su ruta San José - Orlando, al igual que la conexión entre San José y Miami, no obstante, esta última fue cancelada en abril de 2026.

En el caso del vuelo de ida, sale del Santamaría a las 07.07 para llegar a territorio norteamericano a las 12.22. Mientras tanto, el de regreso está previsto para salir de Orlando a las 13.55 y aterrizar en Costa Rica a las 15.11.

Los precios van desde los $884 (ȼ403.000) en la llamada tarifa zero, es decir, únicamente con artículo personal. Por otro lado, la tarifa más completa sube a los $1.122 (casi ȼ512.000), que incluye el objeto personal, una maleta de mano y otra documentada de 25 kilogramos.

Ventajas de las tarifas completas

Adquirir las tarifas completas ofrece a los viajeros ventajas estratégicas que van más allá de contar con más equipaje. Estos paquetes suelen incluir beneficios como la flexibilidad de realizar cambios de fecha o itinerario sin penalización monetaria y la posibilidad de seleccionar asientos de forma anticipada. Asimismo, dependiendo de la política interna y el modelo operativo de cada aerolínea, estas opciones pueden desbloquear acceso a sistemas de entretenimiento a bordo, abordaje prioritario y reembolsos en créditos de la compañía ante cancelaciones.

Como estrategia complementaria, los viajeros disponen de rutas directas hacia otras terminales aéreas en el estado de Florida que sirven como puntos de entrada alternativos. Actualmente, el mercado mantiene conexiones sin escalas desde San José hacia el Aeropuerto Internacional de Miami por medio de Avianca y American Airlines, mientras que JetBlue conserva su enlace directo hacia Fort Lauderdale.

Esta variedad de destinos periféricos permite a los usuarios diseñar itinerarios dinámicos y multiciudad, siendo una práctica muy común el arrendamiento de vehículos en el punto de llegada para desplazarse por carretera hacia la zona de Orlando, optimizando así los costos cuando se trata de viajes familiares.

A partir del 8 de julio de 2026, JetBlue no operará la ruta entre San José y Orlando. (Cortesía ICT /Cortesía ICT)

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