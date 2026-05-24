Negocios

Sin Spirit ni JetBlue: estas son las opciones que quedan para volar directo de San José a Orlando y sus precios

Tras la salida de Spirit y la reducción de JetBlue, tres aerolíneas operan vuelos directos de San José a Orlando. Compare aquí sus tarifas para vacaciones de medio año.

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Por Brandon Flores

A inicios de mayo la aerolínea Spirit suspendió sus operaciones debido a complicaciones financieras. Además, a partir del 8 de julio, la compañía JetBlue dejará de ofrecer la conexión entre San José y Orlando, debido a los incrementos en el precio del petróleo y para priorizar aquellas rutas donde no tienen tanta competencia.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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