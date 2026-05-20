Turismo

Aerolínea que vuela a Costa Rica suspenderá ruta directa a un destino de Estados Unidos desde julio y esta estas son las razones

Con esta noticia, quedarán tres compañías aéreas operando la conexión desde el Juan Santamaría

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Por Brandon Flores

Si usted está planeando un viaje a Orlando durante el segundo semestre de este año, preste atención, pues una aerolínea recientemente anunció que suspenderá el servicio sin escalas a partir del próximo 8 de julio desde Costa Rica.








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AerolíneasVuelos cancelados
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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