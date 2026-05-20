Aerolínea que vuela a Costa Rica suspenderá ruta directa a un destino de Estados Unidos desde julio y esta estas son las razones

Si usted está planeando un viaje a Orlando durante el segundo semestre de este año, preste atención, pues una aerolínea recientemente anunció que suspenderá el servicio sin escalas a partir del próximo 8 de julio desde Costa Rica.
Aunado al cierre de operaciones de Spirit a inicios de mayo, ahora la compañía JetBlue dio a conocer que no volará más a Orlando desde el Juan Santamaría. Actualmente esa línea aérea tiene un vuelo diario entre dichas ciudades.
La información fue confirmada por este medio con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). “Las razones dadas por la empresa son el ajuste necesario de todas sus rutas ante el alza de precios de combustible por la situación global que estamos viviendo, así como priorizar aquellas rutas donde tengan menos competencia, fortaleciendo sobre todo su hub en Fort Lauderdale”, dijo Hermes Navarro, jefe de atracción de inversiones y conectividad aérea del ICT.
Con esta movida, las opciones de los costarricenses para volar a Orlando quedaron en manos de Volaris, Southwest y Frontier. Las dos primeras vuelan una vez al día y Frontier dos veces a la semana (jueves y domingo).
Por otro lado, también es posible volar a Fort Lauderdale con JetBlue que sirve esa ruta desde el Juan Santamaría y el Daniel Oduber y a Miami desde ambos aeropuertos con American Airlines y con Avianca desde el Santamaría.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
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