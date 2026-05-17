¿Su negocio está en estos ocho sectores? India abre embajada en Costa Rica y Crecex urge a mover fichas

La apertura de una nueva embajada residente de India en San José representa un hito estratégico para Costa Rica, pero su impacto real dependerá de la capacidad de las empresas locales para reconfigurar su oferta, darle valor agregado e innovar, aseguró Katherine Chaves, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras.
Hasta ahora, la distancia institucional obligaba a que muchas de las gestiones diplomáticas y comerciales con el gigante asiático se atendieran desde sedes regionales en otros países.
La nueva representación en el país eliminará ese “arancel logístico”, permitiendo:
Agilizar trámites institucionales clave.
Fortalecer el seguimiento entre gobiernos.
Generar un contacto directo y sin intermediarios con el sector empresarial costarricense.
Los nichos prioritarios donde las empresas nacionales deben buscar ventajas competitivas e innovar son salud, farmacéutica, cosméticos, productos naturales, construcción, manufactura avanzada, tecnología y servicios.
Al cierre del 2025, Costa Rica exportó a India $259 millones e importó $359 millones.
Al final del día, la embajada funciona como un puente de doble vía. La mesa diplomática está servida para mitigar el rezago comercial con Asia; le corresponde ahora a la iniciativa privada costarricense robustecer su propuesta de valor para competir y ganar en uno de los mercados más dinámicos y poblados del planeta.
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