¿Su negocio está en estos ocho sectores? India abre embajada en Costa Rica y Crecex urge a mover fichas

La apertura de una nueva embajada residente de India en San José representa un hito estratégico para Costa Rica, pero su impacto real dependerá de la capacidad de las empresas locales para reconfigurar su oferta, darle valor agregado e innovar, aseguró Katherine Chaves, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras.

Hasta ahora, la distancia institucional obligaba a que muchas de las gestiones diplomáticas y comerciales con el gigante asiático se atendieran desde sedes regionales en otros países.

El sector de salud es el que tiene más oportunidades para exportar a India. (Archivo LN /Archivo LN)

La nueva representación en el país eliminará ese “arancel logístico”, permitiendo:

Agilizar trámites institucionales clave.

Fortalecer el seguimiento entre gobiernos.

Generar un contacto directo y sin intermediarios con el sector empresarial costarricense.

Los nichos prioritarios donde las empresas nacionales deben buscar ventajas competitivas e innovar son salud, farmacéutica, cosméticos, productos naturales, construcción, manufactura avanzada, tecnología y servicios.

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La hoja de ruta corporativa

CRECEX fue enfática en que el anuncio político debe transformarse de inmediato en una agenda empresarial concreta liderada por el sector privado.

Para sacarle el máximo provecho a la nueva sede diplomática, la Cámara insta a los empresarios a estructurar planes basados en cuatro ejes estratégicos:

Misiones y ruedas de negocios específicas para identificar contrapartes de alto nivel.

Desarrollo de agendas sectoriales que potencien las fortalezas de la oferta exportable tica.

Identificación de proveedores estratégicos en India que mejoren los costos operativos locales.

Promoción de inversiones en doble vía, facilitando la instalación de firmas indias en suelo nacional.

El anuncio llega en un momento crucial en el que Costa Rica busca diversificar sus mercados en Asia, una región que ya absorbe más de $1.465 millones en bienes costarricenses.

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Al cierre del 2025, Costa Rica exportó a India $259 millones e importó $359 millones.

Al final del día, la embajada funciona como un puente de doble vía. La mesa diplomática está servida para mitigar el rezago comercial con Asia; le corresponde ahora a la iniciativa privada costarricense robustecer su propuesta de valor para competir y ganar en uno de los mercados más dinámicos y poblados del planeta.