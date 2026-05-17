Negocios

¿Su negocio está en estos ocho sectores? India abre embajada en Costa Rica y Crecex urge a mover fichas

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La apertura de una nueva embajada residente de India en San José representa un hito estratégico para Costa Rica, pero su impacto real dependerá de la capacidad de las empresas locales para reconfigurar su oferta, darle valor agregado e innovar, aseguró Katherine Chaves, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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