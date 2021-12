Tiendas se adelantaron a surtir sus anaqueles y esquivar el desabastecimiento de juguetes

La cantidad de toneladas de juguetes comprados en China por comercios de Costa Rica pasó de 2.972,4 entre enero y agosto de 2019 a 1.630,4 en la misma temporada de 2021. La reducción es clara, pero tampoco es sinónimo de desabastecimiento.

Esta contracción se podría traducir en una oferta con variedad limitada durante la temporada de ventas más importante del año para este sector.

[ Resfrío comercial y logístico de Asia contagia a las empresas en Costa Rica ]

Las consecuencias de esta reducción abarcan el abanico completo de la oferta en juguetería, pues si bien China es una fuente reconocida de productos genéricos de bajo costo, también acoge fábricas de algunas de las principales marcas productoras de tendencias globales de consumo, como Mattel Inc. (Barbie, Hot Wheels, Fisher Price) y MGA Entertainment (LOL Suprise, Bratz, Little Tikes).

En los comercios de Grupo Leitón aún se perciben los efectos negativos de la pandemia sobre las compras físicas. La cadena se preparó para atender un volumen alto de compras en línea durante la temporada navideña 2021. (Rafael Pacheco Granados)

[ Comerciantes aplican múltiples estrategias para llenar sus anaqueles en la temporada de compras de fin de año ]

Empresas como Walmart, Aliss, Rodolfo Leitón y Toys reportan diferentes niveles de afectación por este cambio, descartan desabastecimiento y reconocen que el segmento de jugueterías en general ya muestra las consecuencias de la contracción.

En años anteriores, el grueso de las importaciones se concentró entre julio y noviembre, con un ingreso mensual promedio superior a las 1.000 toneladas de juguetes cada mes. Las comparaciones para esta publicación se aplicaron hasta agosto porque este es el último mes con datos actualizados para 2021. (Vea: Caída)

Toys Coronado La cadena de jugueterías Toys es una de las que logró tener un abastecimiento de productos justo antes de la temporada navideña. La empresa ha abierto más locales en los últimos meses, en la imagen uno de los más recientes en Coronado. (Jose Cordero)

Para el resto de la temporada se espera que las cifras reflejen los efectos de la crisis logística global, que complicó y retrasó compras y envíos desde los principales puertos chinos hacia el resto del mundo, y presionó a proveedores como Estados Unidos a priorizar el mercado local. (Vea: Suben y bajan)

En tiendas

A lo largo del año, Walmart reportó ventas en crecimiento, Aliss afirmó que ronda el 95% de resultados de 2019, mientras puntos especializados como Grupo Leitón y Toys señalaron que el consumo de juguetes aún muestra los efectos negativos de la pandemia.

EF envió consultas a otros comercios como tiendas Universal, Cemaco, almacenes El Rey y Pequeño Mundo, pero al momento de esta publicación seguían pendientes sus respuestas.

Las jugueterías muestran anaqueles llenos en diciembre gracias a las gestiones de logística y compra anticipada, además de otras medidas tomadas por las empresas.

Por ejemplo, en Walmart algunos de los juguetes con mayor demanda son los de marca privada, es decir, productos que la cadena comisiona a sus proveedores para venderlos como parte de su portafolio propio (en abarrotes, por ejemplo, las marcas Suli, Sabemás o Great Value son ejemplos de este modelo).

Mariela Pacheco, subgerente de asuntos corporativos de Walmart, explicó que la oferta de productos, incluyendo la juguetería, no se ha visto afectada por la crisis logística global.

“Nuestra presencia global, procesos internos y trabajo continuo con los proveedores, nos permitió sortear dicha problemática y recibir con anticipación los contenedores con todos los productos, incluidos los juguetes”, aseguró Pacheco.

La ejecutiva resaltó los juguetes de marca privada, drones, vehículos coleccionables, carros a control remoto, bolas de fútbol, peluches, bicicletas y juegos de mesa, entre los productos más buscados y descartó que se presenten casos de desabastecimiento.

En las tiendas por departamentos Aliss, el efecto de la crisis logística se percibió en los costos, sin embargo, la cadena afirmó que echó mano de su red de contactos logísticos y de prácticas internas para trasladar lo menos posible de estos efectos al consumidor final.

Urik Cáceres, gerente de operaciones de las tiendas, comentó que aplicaron revisiones en sus estructuras de costos para recortar lo que resultara imposible de mantener, y esto les permitió reunir el inventario suficiente para satisfacer la demanda esperada en juguetería.

En la lista de productos más solicitados, Cáceres destacó los muñecos conocidos como “bebés llorones” (Cry Babies, de la estadounidense IMC Toys), juguetes de dinosaurios, súper héroes, casitas muñecas y carros montables, entre otros.

Suben y bajan Estados Unidos representó en 2019 y 2020 una quinta parte del volumen (poco más de 1.000 toneladas) de las importaciones hechas desde China (más de 5.500 toneladas al año). México, el tercer emisor en importancia para el sector juguetero local, aporta el 15% del total estadounidense (unas 165 toneladas en promedio).

Este año, ambos países del norte del continente aumentaron su aporte juguetero a Costa Rica, pero su volumen está lejos de compensar la diferencia; solamente desde China dejaron de ingresar unas 1.000 toneladas de producto, mientras el crecimiento combinado de ambos en el último año queda por debajo de las 500.

La reducción de 272,8 toneladas en 2020 y otras 1.069,2 en 2021, en el periodo comparable, dejó espacio para que otros mercados proveedores tomaran más relevancia para el país. En Europa, España, Italia, Francia, Dinamarca o Polonia aportaron cuotas mayores por varias decenas de toneladas, al igual que India, Indonesia y Vietnam más hacia el este, o Guatemala en Latinoamérica. En algunos casos duplican o triplican las importaciones de 2020.

Sin embargo, otros emisores como Honk Kong, Japón, Malasia, Tailandia, Turquía, Panamá y Perú mostraron contracciones.significativas. Fuente: Análisis propio a partir de datos de Procomer

Los comercios de Grupo Leitón y la cadena Toys señalaron que las ventas de juguetes muestran recuperación leve en 2021, pero aún lejana a los resultados alcanzados en la última temporada navideña prepandemia, en 2019.

Rolando Leitón, de Grupo Leitón, explicó que las restricciones y el ambiente general de recesión económica siguen afectado las ventas físicas, y el desafío de la crisis logística global los ha llevado a buscar puertos más cercanos o menos costosos para poder tener la mercadería a tiempo.

“Se hizo necesario ver qué proveedor tenía suficiente oferta para despachar ya que muchos estaban con inventarios restringidos. Nosotros nos preparamos bien y tenemos el 90% ya Costa Rica, pero sí creo que va ver escasez en muchas áreas, por la problemática de contenedores, la poca oferta a nivel mundial en producción y el hecho de que muchos comerciantes están siendo precavidos por la situación del país”, opinó.

En sus tiendas las principales tendencias son las cocinas grandes, Cry Babies, dinosaurios, Goo Jitzu (de la australiana Moose Toys LLC), scooters y la tecnología, en especial juegos de Nintendo. Leitón apuesta a las plataformas digitales como una de las vías principales para sus ventas: el catálogo virtual de la plataforma www.grupoleiton.cr incluye más de 5.000 productos, da opción de envío y la posibilidad de hacer apartados en línea.

En el caso de Toys, parte de la estrategia fue atacar la crisis con crecimiento: la cadena abrió cuatro tiendas nuevas durante los últimos 14 meses. Carlos Luis Acuña, gerente general de CRG Toys S.A. explicó que la suma total de las ventas con estos nuevos puntos mantienen niveles similares a los de 2019 para la operación, pero al desagregar por tiendas es evidente aún el efecto pandémico.

“Hay fábricas que no despacharon a tiempo y esa mercadería aún no llega y hay fábricas que no despacharon del todo. Nosotros sí movimos mucha mercadería temprano y tenemos un surtido grande, pero todavía tenemos muchos contenedores en camino”, reconoció Acuña.

El ejecutivo prevé que otros jugadores del mercado podrían quedarse sin productos clave antes del pico de ventas de diciembre, y esto generaría una demanda atípica, con presión adicional para las tiendas de la cadena, que aumentarían su surtido poco antes de Navidad.

“Nosotros estamos llenos de producto, pero sí algo viene tarde y nos va a llegar en diciembre, cuando todo por lo general llega antes. He visto muy vacías tiendas de competidores: si a ellos no les llega a tiempo y las ventas las concentramos nosotros puede que no demos abasto a esa demanda adicional atípica”, advirtió Acuña.

De momento, la presión de los consumidores se concentra en los productos de Pokemon Company, Fortnite (Epic Games), Hot Wheels, Peppa Pig (Hasbro) y Barbie, así como los juegos de mesa de la marca Ronda (Grupo Ger), por ejemplo, el súper banco Costa Rica.