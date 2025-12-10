¿Tiene un vuelo programado? Estos son todos restaurantes del aeropuerto Juan Santamaría, del mejor al peor calificado

El paso por los controles de seguridad del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) marca para miles de pasajeros el inicio o el fin real de su viaje. En ese limbo de espera, ubicado entre el chequeo y el abordaje, la oferta gastronómica funciona como un refugio esencial para el turista.

Muchos viajeros utilizan este tiempo para calmar la ansiedad del vuelo o disfrutar de una última cerveza local. Otros, simplemente, buscan almorzar con garantías de calidad y rapidez antes de subir al avión.

Sin embargo, la variedad de rótulos y menús puede abrumar al consumidor que camina por las salas de abordaje. El tiempo contado y la incertidumbre sobre la calidad de la comida suelen complicar la decisión de compra.

Para facilitar esta elección, El Financiero ejecutó un monitoreo digital de la oferta disponible en la principal terminal aérea del país. El ejercicio consistió en cruzar el listado oficial de comercios publicado por el gestor aeroportuario Aeris con la base de datos de Google Maps.

El corte de los datos fue el 8 de diciembre del 2025.

El objetivo fue identificar no solo qué locales están operativos, sino cuáles cuentan con el respaldo real de los usuarios. El análisis tomó en cuenta tanto las calificaciones por estrellas como el volumen de opiniones emitidas. Un comercio con pocas reseñas puede tener una calificación perfecta artificial, lo que distorsiona la realidad.

Por el contrario, aquellos locales con miles de visitas enfrentan el reto estadístico de mantener un promedio alto. El análisis de los datos permite distinguir entre las joyas ocultas y los gigantes del volumen.

La oferta culinaria del SJO abarca desde comida rápida hasta opciones gourmet y cafeterías especializadas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los favoritos de la terminal

La cúspide de la satisfacción del cliente en el Juan Santamaría la ocupa una marca con fuerte identidad nacional. Britt Café & Bakery lidera la tabla con una calificación sobresaliente de 4,6 estrellas.

Este puntaje se sustenta en las opiniones de 281 usuarios que han evaluado su experiencia en el local. El establecimiento funciona como una cafetería clásica pero refinada, enfocada en productos de alta calidad.

Su menú se centra en bebidas a base de café, bollería fresca, sándwiches y pizzas. Para el turista que deja el país, este punto representa una última oportunidad de consumir un producto insignia de Costa Rica con un alto estándar de servicio.

En un escalón muy cercano se posiciona una franquicia internacional conocida por su consistencia. California Pizza Kitchen (CPK) registra una calificación de 4,5 estrellas.

Este respaldo proviene de un volumen considerable de 553 opiniones de clientes. Su oferta se especializa en pizzas al estilo californiano, pastas, sopas, ensaladas y postres.

La alta puntuación sugiere que la marca ha logrado replicar con éxito sus estándares globales dentro del aeropuerto. Esto ofrece una opción segura para quienes prefieren sabores conocidos y un menú robusto antes de un vuelo largo.

El podio de los mejor calificados lo completa un ícono de marca costarricense. El Bar Imperial ostenta 4,4 estrellas en la plataforma de reseñas.

Esta calificación cuenta con la validación de 535 usuarios en la plataforma de Google. Su propuesta de valor es clara y directa, enfocada en bebidas y comida casual.

El menú ofrece cervezas nacionales e internacionales, cócteles, vinos y refrescos. También incluye opciones de acompañamiento como hamburguesas y otras comidas rápidas.

Para muchos viajeros, el Bar Imperial es el lugar ideal para despedir su estancia con la cerveza del país más reconocida.

Otra opción que destaca por su equilibrio es GastroPub. Este comercio recibe una valoración de 4,3 estrellas basada en 332 reseñas.

El local opera bajo un concepto híbrido que mezcla elementos de cafetería, heladería, bar y restaurante. Su versatilidad le permite captar a diferentes tipos de público en la terminal.

Britt Café y Bar Imperial destacan por calificaciones superiores a 4.4 estrellas, combinando identidad local con calidad. (Britt/Instagram)

El análisis de los datos también revela a los gigantes del tráfico de personas en el aeropuerto. Toro Gourmet Burgers se corona como el local con mayor interacción digital en la lista.

Este establecimiento acumula la impresionante cifra de 1.155 opiniones de usuarios. Mantener una calificación de 4,1 estrellas con tal volumen de críticas es un indicador de una operación sólida.

El restaurante se especializa en hamburguesas y perros calientes, acompañados de cervezas y cócteles. Su fórmula de comida rápida “gourmet” atrae los pasajeros con apetito voraz y poco tiempo.

La cadena Starbucks, omnipresente en aeropuertos globales, mantiene en el SJO una calificación de 4,1 estrellas. Este puntaje se basa en 495 opiniones registradas.

Su oferta de cafés fríos y calientes, repostería, sándwiches y yogures cumple con la expectativa estandarizada de sus clientes.

Para el segmento de viajeros que prioriza el bienestar, aparece Avokado. Este local se mercadea bajo el concepto Fresh and Healthy.

Su menú ofrece opciones tipo brunch con ensaladas, bowls y sopas. Los usuarios le han otorgado una calificación cerrada de 4 estrellas tras 295 opiniones.

En la parte baja de la tabla de calificaciones se encuentra el Restaurante Malinche. Este local ofrece un menú variado que intenta capturar la esencia de la cocina local.

Sus opciones incluyen desayunos típicos, “casados”, pastas y bebidas naturales. Sin embargo, su puntuación es de 3,8 estrellas, la más baja entre los locales con alto volumen.

Este dato debe leerse con matices, pues posee un alto volumen de interacción con 846 opiniones. Esto sugiere que es una parada muy concurrida, aunque la satisfacción del cliente no es tan unánime como en sus competidores.

El monitoreo de El Financiero detectó una particularidad con el nombre “Malinche”. En la lista de Aeris figura también Deli Malinche.

Este comercio se enfoca en snacks, repostería y bebidas frías. No obstante, este local no posee huella digital en Google Maps ni TripAdvisor para ser evaluado.

Tras una verificación telefónica realizada por este medio, se confirmó que el Deli Malinche opera de forma independiente al Restaurante Malinche. Su inexistencia en plataformas de reseña impide medir su desempeño frente al público.

Finalmente, el local Chill & Drinks presenta una anomalía estadística en el análisis. Aparece con una calificación perfecta de 5 estrellas.

Sin embargo, esta puntuación se basa únicamente en dos opiniones registradas. Este comercio funciona como una tienda híbrida de regalos, souvenirs y alimentos para llevar.

Por tanto, su puntaje no debe interpretarse como una tendencia consolidada. Se trata de un dato preliminar de un negocio con poca interacción digital en comparación con los restaurantes establecidos.