Negocios

¿Tocó techo el crecimiento del sector automotor en Costa Rica? Analizamos el desempeño en 2025

Conversamos con actores de la industria automotriz sobre el porvenir del sector tras el boom que se dio en la etapa postpandemia

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

El mercado automotor de Costa Rica cerró el 2025 bajo una señal de alerta moderada: la importación de vehículos nuevos registró una disminución del 4,82% en comparación con el año anterior. Tras el vertiginoso ascenso pospandemia, la industria parece haber alcanzado un punto de inflexión que obliga a preguntarse si el crecimiento del sector ha tocado su techo o si simplemente se enfrenta a una fase de estabilización.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.