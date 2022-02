Triz Engineering anuncia su llegada a Costa Rica y así posiciona su primera operación en Latinoamérica

La empresa Triz Engineering se instaló en Costa Rica, lo que convierte al país en el primer destino latinoamericano de la tecnológica. (CINDE)

Este jueves 17 de febrero, Triz Engineering Services (SRL), con sede en Sudáfrica y casi 200 empleados a nivel global, inició operaciones en Costa Rica de forma remota, así como desde las oficinas de WeWork, ubicadas en C3 Heredia.

Para los próximos meses, tiene previsto contratar 20 personas como parte de una “importante” inversión para los próximos dos años en el país. No obstante, no se especificó el monto en el comunicado compartido a la prensa.

La compañía brinda servicios integrales de ingeniería y desarrollo de vehículos comerciales a proveedores de fabricantes de equipo original (OEM) y de primer nivel en América del Norte.

Según explica el documento, desde Costa Rica Triz Engineering desempeñará una función fundamental en la estrategia a largo plazo del grupo GVW, ya que le permitirá a la empresa mejorar los servicios de ingeniería y de soporte que brinda a sus clientes de Estado Unidos en zonas horarias similares, incluido el soporte en sitio con tiempos cortos de respuesta.

Además, la presencia en territorio nacional le facilitará a Triz Engineering ingresar en nuevas regiones de mercado y explorar nuevas oportunidades.

“La decisión de expandir nuestras operaciones a Costa Rica tuvo dos motivos: uno, por estar en una zona horaria similar a la de nuestros clientes; y dos, poder acceder al equipo humano altamente calificado disponible en el país”, destacó Johann Vorster, presidente de Triz Engineering.

El Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, indicó que la llegada de la empresa sudafricana demuestra el dinamismo y la calidad de la oferta exportable costarricense hacia el mundo.

Asimismo, coincide con la estrategia de diversificación de origen de la Inversión Extranjera Directa (IED) que se ha venido desarrollando de la mano con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), donde en el 2021, el 41% de las nuevas empresas provinieron de mercados no tradicionales, como lo es Sudáfrica.

Sudáfrica es una de las ocho geografías de origen diferente, registradas en 2021 como parte de la diversificación de origen de la IED en Costa Rica. — Cinde.

“Desde esta empresa, los costarricenses brindarán soluciones al mercado estadounidense enfocadas en procesos de ingeniería sofisticados, a través de técnicas sostenibles y versátiles, generando un alto valor al mercado vecino. Agradecemos el voto de confianza en nuestro talento humano”, manifestó Valenciano.

Jorge Sequeira, director general de Cinde añadió que este proyecto de inversión pertenece a los captados por Cinde el año anterior. “Su presencia aportará a los servicios basados en conocimiento, los cuales al tercer trimestre del 2021 representaron el 73% de todas las exportaciones de servicios de Costa Rica”, dijo Sequeira.

Empleo

Triz Engineering trabaja con algunos de los principales OEM de camiones de América del Norte, a quiénes brinda servicios integrales de ingeniería, desde la viabilidad y la conceptualización hasta la ionización del producto y el servicio técnico.

Sus soluciones incluyen productos cero emisiones con baterías eléctricas y pilas de combustible, así como productos híbridos o convencionales, junto con otras soluciones de punta como sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), autonomía de los vehículos y telemática.

En el comunicado, la empresa afirma que su “éxito” depende de sus colaboradores, por lo que se esfuerzan por crear un ambiente de trabajo “gratificante y mutuamente beneficioso” con potencial de crecimiento y desarrollo.

“Nuestros trabajadores son meticulosos, tienen habilidades excepcionales, conocimientos especializados en la industria y capacidades avanzadas de resolución de problemas”, afirmó la compañía.

Si desea conocer sobre las las oportunidades laborales disponibles en la empresa, visite: Triz Engineering | Experts in Medium and Heavy Duty Vehicle Integration and Development.