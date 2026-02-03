Negocios

Turismo en Costa Rica durante 2025: un crecimiento modesto que... ¿sabe a victoria?

Luego de pasar gran parte del año en terreno negativo, los últimos dos meses fueron clave para ver un modesto aumento del 1% en la visitación de extranjeros a Costa Rica. Analizamos cómo estuvo el año de esta importante industria.

Por Brandon Flores

En el 2024 el equipo del que soy seguidor —Cincinnati Bengals— en el fútbol americano de la NFL empezó el año de la mala manera: derrotas, lesiones de jugadores clave y en general mostrando un bajo nivel como conjunto. A mitad de temporada me fui haciendo a la idea de que las posibilidades de que clasificaran a la postemporada (ni pensar en el Super Bowl) eran escasas.








Brandon Flores

