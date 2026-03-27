Negocios

Un cierre inesperado: las lecciones que deja la salida de Pollo Granjero del mercado costarricense

Granjero se fue de Costa Rica dejando 96 locales vacíos y casi 300 personas se quedaron sin empleo por esta razón. ¿Cómo un modelo que se veía exitoso cerró de un día para otro?

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Por Brandon Flores

Nadie lo vio venir; no hubo señales claras ni alertas evidentes, solo sucedió de un día para otro. El pasado 19 de marzo, la Corporación CMI —de origen guatemalteco— bajó las cortinas de los 96 locales de Pollo Granjero en Costa Rica. La maniobra implicó el cese de 280 colaboradores y dejó más preguntas que respuestas sobre la viabilidad de los modelos de bajo costo en el país.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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